XETRA-Aktienkurs mVISE-Aktie:

4,19 EUR -0,07% (02.11.2017, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs mVISE-Aktie:

4,238 EUR +4,33% (02.11.2017, 10:43)



ISIN mVISE-Aktie:

DE0006204589



WKN mVISE-Aktie:

620458



Ticker-Symbol mVISE-Aktie:

C1V



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (02.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).mVISE habe den Geschäftsbereich "Professional Service Customer Value" der SHS VIVEON AG übernommen und damit die eigene Ankündigung umgesetzt, zeitnah anorganisch wachsen zu wollen. Ebenso ankündigungsgemäß sei, dass mit der jüngsten Transaktion nun das Kerngeschäft IT-Consulting gestärkt worden sei, nachdem die früheren Zukäufe dem Ausbau des Produktportfolios gedient hätten. Mit der Übernahme erweitere mVISE den Beraterstamm um 40 Mitarbeiter auf 120 und könne darüber hinaus auch das Standortportfolio um München ergänzen. Auch bezüglich der Expertise der neuen Mitarbeiter sowie der übernommenen Kundenbasis berichte mVISE von einer sehr guten Passgenauigkeit.Da zudem auch der Preis mit dem Dreifachen EBITDA nicht zu hoch sei, werte der Analyst die Übernahme als klar werterhöhend, was auch in dem von ihm ermittelten fairen Wert zum Ausdruck komme. Nach der Integration des Umsatz- und Ergebnisbeitrags der Neuerwerbung habe sich das Kursziel nun auf 5,80 Euro erhöht, womit der Analyst der mVISE-Aktie weiteres Potenzial von mehr als einem Drittel zutraue.Börsenplätze mVISE-Aktie: