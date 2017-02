Weiterhin positiv bewerte Terium die Zukunft der Elektromobilität in Deutschland. Zum einen seien die Modelle technisch auf dem Stand um alltägliche Reichweiten von bis zu 300 km bewältigen zu können. Zum anderen seien die zugehörigen Ladestationen technisch in der Lage, diese Modelle in nicht mehr als 20 Minuten mit der nötigen Energie versorgen zu können.



Aktuell notiere die Innogy-Aktie bei EUR 31,63 mit einem durchschnittlichen Kursziel von EUR 34,90 (Bloomberg). Das erwartete Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate betrage 15,74. Bei Bloomberg würden acht Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, elf würden zum Halten raten und einer zum Verkauf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell ca. EUR 17,575 Mrd., so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 03.02.2017)



Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (08.02.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktie: innogy treibt den Breitband-Ausbau in Deutschland weiter voran - Aktienanalyseinnogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), das Tochterunternehmen des Energieversorgers RWE, wurde im Jahr 2016 vom Mutterkonzern abgespalten und umfasst die Bereiche Netze, Vertrieb und Erneuerbare Energien, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen betreibe mit 350.000 Kilometern das größte Stromverteilernetz in Deutschland. Zurzeit beliefere Innogy ca. 16 Mio. Stromkunden und sieben Mio. Gaskunden.Zusammen mit der Deutschen Telekom habe sich Innogy das Ziel gesetzt, den Breitbandausbau in Deutschland zu beschleunigen. Der Fokus werde hierbei auf 60 Ortsnetze in vor allem ländlichen Regionen wie der Eifel, dem Hunsrück und dem Münsterland gelegt.Dabei würden die verlegten Datenkabel von Innogy an die Deutsche Telekom vermietet. Die Kooperation solle, laut gemeinsamer Erklärung, auf zehn Jahre ausgelegt werden und so bis zu einer Million potenzieller Kunden erreichen.Im Bereich Erneuerbare Energien wolle Innogy an seinen Investments in den USA festhalten. So solle im Jahr 2018 der erste Windpark in den Vereinigten Staaten eröffnet werden. Auch die Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump, welcher Windparks ablehnend gegenüberstehe, solle diese Zielsetzung nicht beeinflussen.Laut Vorstandsvorsitzendem Peter Terium seien die entsprechenden Steuervergünstigungen in den USA für Windparks bis zum Jahr 2022 festgeschrieben. Des Weiteren falle der Ausbau von Windparks unter die Hoheit der Bundestaaten.