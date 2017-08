ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen möchte man innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Das Unternehmen verbindet das breite Know-how der Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauet es den Energiemarkt der Zukunft und treibt die Energiewende voran.



innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands. (29.08.2017/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Lewis von Barclays:Mark Lewis, Aktienanalyst von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie der innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), erhöht aber leicht sein Kursziel.Die wichtigsten bevorstehenden Ereignisse für die deutschen Versorger seien die Reform des Europäischen Emissionshandelssystems und die Bundestagswahl, so der Analyst. Die RWE-Ökostromtochter setze wie beim Börsengang angekündigt ihre Unternehmensziele konsequent um. Trotz seines höheren Kursziels liege jedoch der Aktienkurs immer noch darüber und kurzfristige Kurstreiber seien nicht in Sicht.Mark Lewis, Aktienanalyst von Barclays, hat das Kursziel für die innogy-Aktie von 33,00 auf 34,00 Euro erhöht, sein "underweight"-Votum aber bestätigt. (Analyse vom 29.08.2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:37,055 EUR -1,00% (29.08.2017, 10:38)Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:37,111 EUR -0,98% (29.08.2017, 10:48)