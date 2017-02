Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

33,835 EUR +0,06% (17.02.2017, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

33,858 EUR +0,28% (17.02.2017, 09:41)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (17.02.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - innogy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) unter die Lupe.Auf den Börsengang Anfang Oktober sei Mitte des gleichen Monats eine kurze Schwächeperiode der Innogy-Aktie gefolgt, die den Aktienkurs unter den Emissionspreis von 36 EUR gedrückt habe. Seit November 2016 versuche der Versorger nun eine Stabilisierung in Form eines symmetrischen Dreiecks. In diesem Zusammenhang sei der Titel zuletzt einen wichtigen Schritt vorangekommen. Schließlich sei jüngst der Ausbruch aus dem angeführten Konsolidierungsmuster nach oben gelungen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über das Hoch vom 29. November bei 34,06 EUR, denn dann könnten Anleger endgültig einen Haken hinter die Stabilisierung auf Basis der Tiefs bei 30,82/12 EUR machen.Rückenwind komme derzeit vonseiten des trendfolgenden MACD, der sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis freundlich zu interpretieren sei. Bei einer positiven Weichenstellung würden die horizontalen Hürden bei 35,43/35,50 EUR (Tief vom 10. Oktober bzw. Hoch vom 7. November), die bestens mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Oktober/November-Korrektur harmonieren würden, das nächste Anlaufziel definieren. Danach rücke bereits das bisherige Verlaufshoch bei 38,73 EUR auf die Agenda.Börsenplätze innogy-Aktie: