München (www.aktiencheck.de) - Der Wohlstand eines Landes in der EU ist unabhängig von dessen Größe, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auch gebe es Präzedenzfälle, fügte Felbermayr hinzu: "Übrigens hat die EU auch schon Abspaltungen aufgenommen wie beispielsweise Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien und Kroatien. Auch fehlt jeder Nachweis dafür, dass dauerhafte innerstaatliche Transfers die Lebensverhältnisse verändert hätten, siehe Italien, wo der Süden seit 150 Jahren Geld aus dem Norden bekommt. Der Fall der Slowakei, die jahrzehntelang Geld aus Tschechien bekam, ist verblüffend: Erst nach ihrer Abspaltung, die mit dem Ende der Transfers verbunden war, konnte sie aufholen. Ihr Pro-Kopf-Einkommen stieg seitdem von 60 Prozent auf 90 Prozent Tschechiens. Transfers scheinen ungünstige Strukturen zu zementieren."Studie "Zur politischen Ökonomie von Sezessionen" von Martin Braml und Gabriel Felbermayr, in ifo Schnelldienst 22/2017 vom 23. November 2017, S. 21-25 (13.11.2017/ac/a/m)