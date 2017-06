Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat die Reform des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern kritisiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des ifo Instituts:Ragnitz zufolge wird auch die Chance vertan, durch eine engere Bindung der Landeseinnahmen an erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik positive Anreize zu setzen. "Der Kompromiss ist letzten Endes ein Schritt zu mehr Zentralismus in der Politik; den Gründungsvätern des Grundgesetzes schwebte hingegen ein System vor, bei dem entsprechend für landesspezifische Probleme auch landesspezifische Lösungen gesucht werden sollten", sagte Ragnitz. Gleichzeitig werde durch die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne auch noch der Gedanke der Solidarität zwischen den Ländern ausgehebelt.Bei der Neureglung des Finanzausgleichs geht es darum, die bisherigen Zahlungen von finanzstarken an finanzschwache Länder durch eine andere Verteilung der Umsatzsteuer zwischen den Ländern und durch zusätzliche Zahlungen des Bundes zu ersetzen. Hierzu stellt der Bund ab 2020 jährlich 9,7 Milliarden Euro bereit. Im Gegenzug erhält er aber zusätzliche Kompetenzen und Kontrollrechte auf Feldern, die bisher in alleiniger Länderhoheit standen, so in der Bildungspolitik und im Fernstraßenbau. (02.06.2017/ac/a/m)