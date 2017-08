Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut erwartet ein Wirtschaftswachstum um etwa 0,8 Prozent im zweiten Quartal 2017 in Deutschland. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des ifo Instituts:"Viele Indikatoren deuten auf ein wirklich starkes zweites Quartal. So kommen aus dem Euroraum gerade viele Bestellungen für die deutsche Wirtschaft. Die Zahl der Arbeitsplätze wächst und wächst, das hilft auch dem Konsum. Und noch sind Ölpreise und Eurokurs relativ niedrig." Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schnellschätzung für das Quartalswachstum in der kommenden Woche.Wollmershäuser fügte an: "Eine Entkoppelung unserer ifo-Umfragedaten von harten Konjunktur-Kennziffern ist bislang nicht zu erkennen. Nicht das Niveau des ifo Geschäftsklimaindex, sondern seine Veränderung muss betrachtet, wenn auf seiner Basis Aussagen über die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland getroffen werden sollen."(08.08.2017/ac/a/m)