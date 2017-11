Das gemeinsame Papier wurde veröffentlicht anlässlich der Gründungskonferenz des EconPol-Forschungsnetzwerkes in Brüssel. Daraus ergibt sich, dass seit der Einführung des Euros die Konjunktur vor allem gleich läuft in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg Frankreich und Italien. Dann folgen Slowenien, Spanien, Estland und Portugal. Weiter weg entfernt vom Gleichlauf sind Irland, Lettland und Litauen. Das eine Land, das von 1999 bis 2014 einen völlig anderen Konjunkturzyklus als der Euroraum hatte, war Griechenland.



Beteiligt sind an EconPol Europe das ifo Institut, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien, das Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel, das Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) in Paris, die Toulouse School of Economics, das Oxford University Centre for Business Taxation, das Department for Economics and Management der Università di Trento und das VATT Institute for Economic Research in Helsinki.



EconPol Europe wird finanziert vom Bundesministerium der Finanzen.





