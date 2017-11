Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie erwartet mehr Exporte, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Maschinenbau und bei den Herstellern von Metallerzeugnissen stiegen die Erwartungen auf ein neues Rekordhoch. Mehr als 40 Prozent der Firmen aus dem Maschinenbau erwarten, dass sie ihre Exporte in den kommenden Monaten steigern können. Auch bei den Herstellern von elektronischen und optischen Geräten haben sich die Aussichten merklich verbessert. Die Nahrungsmittelhersteller dagegen erwarten im Moment kein Exportwachstum.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (28.11.2017/ac/a/m)