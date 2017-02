Der Geschäftsklimaindex für das Verarbeitende Gewerbe in Ostdeutschland sank im Februar geringfügig. Die Industrieunternehmen waren zwar etwas zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Nach ihren Erwartungen für die nächsten sechs Monate gefragt, äußerten sich die Unternehmer jedoch etwas weniger optimistisch.



Im ostdeutschen Großhandel trübte sich das Geschäftsklima im Februar spürbar ein. Die Lageeinschätzung der befragten Unternehmer war etwas weniger optimistisch, und die Geschäftserwartungen drehten ins Negative. Im ostdeutschen Einzelhandel stieg die Stimmung dagegen, der Geschäftsklimaindex legte sehr kräftig zu. Die Befragungsteilnehmer waren wieder mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Zudem war der Ausblick der ostdeutschen Einzelhändler im Februar deutlich zuversichtlicher als noch im Vormonat.



Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe verschlechterte sich das Geschäftsklima demgegenüber deutlich. Zwar waren die befragten Bauunternehmer im Februar mit ihrer Geschäftslage nur etwas weniger zufrieden als im Vormonat; dies dürfte vor allem auf die ungünstigen Witterungsbedingungen zurückzuführen sein. Deutlich pessimistischer äußerten sich die Befragungsteilnehmer jedoch mit Blick auf ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate. (27.02.2017/ac/a/m)





Dresden (www.aktiencheck.de) - Anders als in Deutschland insgesamt sank der Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Ostdeutschland im Februar deutlich und verschlechterte sich von 109,8 auf 109,4 Punkte, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Geschäftslage der Befragungsteilnehmer der verbesserte sich zwar geringfügig. Allerdings trübte sich der Ausblick auf die kommenden sechs Monate spürbar ein.