Im ostdeutschen Großhandel ließ der Geschäftsklimaindex spürbar nach. Die befragten Unternehmer waren mit ihren laufenden Geschäften deutlich weniger zufrieden. Zudem korrigierten sie ihre Geschäftserwartungen leicht nach unten. Im ostdeutschen Einzelhandel gab das Geschäftsklima derweil nur geringfügig nach. Die Einzelhändler waren mit den laufenden Geschäften etwas zufriedener. Ihre Erwartungen für die kommenden Monate fielen dagegen weniger optimistisch aus.



Auch im ostdeutschen Baugewerbe nahm der Geschäftsklimaindex leicht ab. Während die Lageeinschätzung der Bauunternehmer kräftig zurückging, nahmen ihre die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate sehr deutlich zu.



Prof. Dr. Marcel Thum

Leiter der ifo Niederlassung Dresden



Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Stellvertr. Leiter der ifo Niederlassung Dresden (27.10.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der ifo Geschäftsklimaindex der gewerblichen Wirtschaft in Ostdeutschland sank im Oktober saisonbereinigt von 114,9 auf 113,7 Punkte, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem der Index im Vormonat einen neuen Rekord erreichte, kühlte sich die Stimmung der ostdeutschen Unternehmer im Oktober wieder spürbar ab. Die Befragungsteilnehmer beurteilten die laufenden Geschäfte nochmals deutlich schlechter als in den Vormonaten. Ihr Ausblick auf die kommenden Monate verbesserte sich indes leicht.