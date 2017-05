München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Dienstleister ist auf hohem Niveau unverändert geblieben, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der ifo-Geschäftsklimaindex verharrte im Mai bei 108,0 Punkten, nachdem er zuvor fünf Mal in Folge gesunken war. Während die Unternehmen etwas weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage waren, blicken sie optimistischer auf die kommenden Monate. Die Firmen wollen mehr Personal einstellen.



Der sehr gut laufende Arbeitsmarkt spiegelt sich auch in den Meldungen der Personalvermittler. Der Index zog deutlich an. In der Transport- und Logistikbranche ist der Geschäftsklimaindikator gesunken, nach einer zuletzt guten Entwicklung. Dies war vor allem auf merklich weniger optimistische Geschäftserwartungen zurückzuführen. Gleiches gilt für die Reisebüros und -veranstalter. Das Geschäftsklima für die IT-Dienstleister blieb auf sehr hohem Niveau nahezu unverändert. (24.05.2017/ac/a/m)





