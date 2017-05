Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Luthers Reformation war eine Voraussetzung für den größeren wirtschaftlichen Erfolg von Protestanten über viele Jahrhunderte. Auf diesen Zusammenhang hat Ludger Wößmann hingewiesen, der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Anlässlich des Evangelischen Kirchentages in Wittenberg und Berlin, der 500 Jahre Reformation feiert, erklärte er: "Der historische wirtschaftliche Erfolg der Protestanten erklärt sich weniger durch eine Arbeitsethik im Sinne Max Webers, sondern vielmehr durch die bessere Massenbildung bei den Protestanten. Das lässt sich empirisch belegen an präzisen Daten aus Preußen über das 19. Jahrhundert hinweg."



Je weiter weg von Wittenberg ein preußischer Kreis lag, desto niedriger waren der Protestantenanteil, die Schulbildung und der wirtschaftliche Erfolg der Gegend. Wößmann ergänzte: "Martin Luther übersetzte die Bibel ins Deutsche, damit jeder gute Christenmensch selbst das Wort Gottes lesen könne und nicht auf den Priester angewiesen sei. Aber um die Bibel lesen zu können, muss man eben zunächst einmal lesen können. Darum hat Luther ausdrücklich die Errichtung und den Besuch von Schulen gepredigt. Das hatte langfristig von ihm unbeabsichtigte wirtschaftliche Folgen, die noch heute nachwirken." (Pressemitteilung vom 25.05.2017) (26.05.2017/ac/a/m)





