Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen bleibt hoch, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo Beschäftigungsbarometer sank im Mai leicht auf 110,8 Punkte von 111,4 Punkten im Vormonat. Trotz dieses Rückgangs will eine Mehrheit der Unternehmen zusätzliches Personal einstellen.



Die sehr gute Industrie- und Baukonjunktur sorgt dafür, dass die Einstellungsbereitschaft in diesen Branchen kontinuierlich zunimmt. Auch der Handel sucht neue Mitarbeiter. Neben der Vergrößerung des Personalbestandes geben die Unternehmen an, dass sie zunehmend offene Stellen nicht besetzen können. So gaben zuletzt in der Industrie 15 Prozent der Firmen an, dass ein Fachkräftemangel die Produktionstätigkeit beeinträchtigt. Im Dienstleistungssektor waren es 26 Prozent und im Baugewerbe 9 Prozent. Alle diese Werte sind in den letzten Monaten gestiegen. (26.05.2017/ac/a/m)





