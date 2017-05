Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:

Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (26.05.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse der DZ BANK:Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) ist einer der größten netzunabhängigen Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland, dessen Portfolio neben eigenen Tarifen und Services auch Angebote der großen Mobilfunknetzbetreiber (Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica) umfasst, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zusätzlich zum Kerngeschäftsfeld Mobilfunk sei freenet im Wachstumsmarkt Digital Lifestyle aktiv. Hier biete das Unternehmen digitale Anwendungen rund um Home Automation, Datensicherheit, Enter- und Infotainment sowie mobile Endgeräte und entsprechendes Zubehör.Mit den Zukäufen der Media Broadcast Gruppe (alleiniger kommerzieller Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland) und eines 25%igen Anteils an der EXARING AG (IP-Plattform für innovative Entertainment-Dienste) habe freenet vergangenes Jahr den Einstieg ins TV-Geschäft in Angriff genommen. Damit würden die Aktivitäten im Bereich Digital Lifestyle gestärkt, um am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens teilzuhaben.Im ersten Quartal 2017 habe das Segment TV und Medien Umsatzerlöse in Höhe von 74,7 Mio. Euro nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum generiert. Den Löwenanteil des Konzernumsatzes habe weiterhin das Segment Mobilfunk erwirtschaftet, wo die Erlöse auf 762,8 Mio. Euro gestiegen seien (Q1 2016: 727,4 Mio. Euro). Der Konzernumsatz insgesamt habe 838,0 Mio. Euro erreicht, ein Plus von 11,9% gegenüber dem Vorjahr (Q1 2016: 749,2 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA habe sich um 13,1% auf 100,9 Mio. Euro verbessert (Q1 2016: 89,2 Mio. Euro).Die Ziele für das Gesamtjahr 2017 habe der Vorstand bestätigt. Es würden weiterhin leichte Anstiege beim Konzernumsatz (2016: 3.362,4 Mio. Euro), beim Konzern-EBITDA (2016: 402,3 Mio. Euro, ohne Berücksichtigung der Beiträge aus der Sunrise-Beteiligung) sowie beim Free Cashflow (2016: 311,4 Mio. Euro, ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen der Sunrise-Beteiligung) erwartet.Chancen für das weitere Wachstum würden sich aus dem Trend zur verstärkten Nutzung des Internets über mobile Endgeräte ergeben, insbesondere mit Smartphones aus dem gehobenen Preissegment. Damit gehe die zunehmende Bereitschaft der Kunden einher, für höherwertige Smartphones mehr Geld auszugeben und auch die teureren Flatrate-Produkte zu nutzen. Der Einstieg ins TV-Geschäft ermöglicht es dem Unternehmen darüber hinaus, sich im Bereich Digital Lifestyle breiter aufzustellen und bietet nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK mittel- bis langfristig neue Wachstumsperspektiven.Aus charttechnischer Sicht habe man bei der Aktie der freenet AG einen längerfristigen Aufwärtstrend gesehen, dessen Ausgangspunkt das im Dezember 2008 markierte Tief bei 2,78 Euro darstelle. Im August 2015 habe die Aktie mit 33,11 Euro den höchsten Stand seit Februar 2001 markiert. Diesem sei eine ausgedehnte Korrekturphase gefolgt, während der die Aktie auf 22,20 Euro zurückgefallen sei. Von diesem Kursniveau aus habe man im Juni 2016 den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung gesehen, in deren Verlauf die Aktie im Dezember 2016 über die 200-Tage-Linie angestiegen sei und Mitte letzter Woche ein Hoch bei 31,55 Euro markiert habe.Kurzfristig ist das Potenzial der Aktie aus Sicht der Analysten der DZ BANK begrenzt, da im Bereich zwischen 32,00 Euro und 33,11 Euro mehrere Hochpunkte aus dem Jahr 2015 verlaufen und potenzielle Widerstände darstellen. Mittelfristig würden die Analysten weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 36,07 Euro/39,84 Euro sehen, wenn der Aktie ein nachhaltiger Anstieg über 33,11 Euro gelinge. Unterstützungen würden bei 30,00 Euro und 28,52 Euro/28,34 Euro verlaufen. Um die mittelfristig bullischen Perspektiven nicht zu gefährden, sollte die Aktie nicht unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 27,15 Euro) zurückfallen.Ein weiterer Punkt, der freenet aus Sicht der Analysten interessant mache, sei die vergleichsweise hohe Gewinnausschüttung. Das Geschäftsmodell liefere solide operative Cashflows und erfordere nur niedrige Investitionen, wodurch das Unternehmen in der Lage sei, nachhaltig hohe Dividenden auszuschütten. In den DZ BANK Themenwelten finde sich freenet in der Liste der Dividenden-Aristokraten auf dem 2. Platz. Neben einer für 2017 erwarteten Dividendenrendite von 5,66% weise die Aktie eine Dividendenkontinuität von 8,00 aus. Die Kennzahl informiere darüber, seit wie vielen Jahren ein Unternehmen seine Dividenden habe steigern oder zumindest konstant halten können. Demzufolge habe freenet die jährliche Dividendenausschüttung seit acht Jahren kein einziges Mal aussetzen oder senken müssen.Börsenplätze freenet-Aktie: