Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:

29,015 EUR -0,12% (09.11.2017, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

28,966 EUR -0,56% (09.11.2017, 10:29)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (09.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Telekom- und Medienunternehmens freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).Christoph Vilanek, CEO der freenet AG, sehe das Unternehmen auf einem guten Wege, die Ziele für das Jahr 2017 zu erreichen. Das habe der Firmenchef den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Die Hamburger würden in 2017 ein EBITDA von rund 410 Mio. Euro sowie einen Free Cashflow von über 310 Mio. Euro erwarten. In dieser Prognose sei der Beitrag zum EBITDA sowie die Dividende aus der Beteiligung an der Schweizer Sunrise Communications Group noch nicht enthalten.Abzüglich Abschreibungen von ca. 130 Mio. Euro würden die Experten mit einem EBIT von 280 Mio. Euro rechnen. Hiervon abzuziehen seien noch Zinsen von etwa 50 Mio. Euro und Steuern von rund 30 Mio. Euro, sodass netto rund 200 Mio. Euro verdient würden. Inklusive Sunrise sollte sich das EBITDA auf mehr als 440 Mio. Euro belaufen und der Überschuss auf bis zu 230 Mio. Euro. Das würde einem Gewinn je Aktie von rund 1,80 Euro entsprechen. Vom Gewinn wolle Vilanek erneut eine großzügige Dividende auszahlen. Nach 1,60 Euro für das Vorjahr würden die Experten eine Anhebung auf 1,65 oder 1,70 Euro je Aktie erwarten.Nach eigenen Angaben habe sich das Geschäft im dritte Quartal positiv entwickelt. "Wir hatten ein paar gute Aktionen - unter anderem mit Samsung - die gut verlaufen sind. Zudem beruhigt sich der Markt in den unteren Preissegmenten, und die Thematik um den Rückgang im Bereich prepaid Telefonkarten kam für uns nicht überraschend", so Vilanek. Der Zusammenschluss von Drillisch und der 1&1 Telecommunication SE unter dem Dach von United Internet habe demnach in Q3 eher geholfen als geschadet. Ob das nun daran liege, dass die "neue" Drillisch eher mit sich selbst beschäftigt gewesen sei oder sich der Preiskampf im unteren Preissegment nachhaltig stabilisiere, werde sich erst noch zeigen.Sehr zufrieden zeige sich Vilanek mit der Entwicklung im TV-Segment bei der Kölner Tochter Media Broadcast. Demnach habe freenet bis zum 30. Juni bereits über 550.000 zahlende Kunden im TV-Geschäft gewinnen können. Davon mehr als 500.000 DVB-T2-Kunden. Ziel sei gewesen, bis zum Jahresende mehr als 800.000 Kunden zu gewinnen. Aus dem Markt der TV-Anbieter und von einzelnen Analystenreports würden die Experten entnehmen, dass diese Vorgabe bereits jetzt im dritten Quartal deutlich übertroffen worden sei. Vilanek habe dies nicht kommentieren wollen. Er habe nur gesagt: "Wir sind an der Stelle gut unterwegs." Einen starken Zuwachs im dritten Quartal hätten die Experten als auch Media Broadcast selbst ohnehin erwartet. Viele Nutzer hätten erst einmal abgewartet, bis das TV-Gerät keinen einzigen privaten Sender mehr habe empfingen können.Die finale Umstellung auf DVB-T2 sei in der Zeit von 3. Juli bis 31. Juli erfolgt. Somit sollte die Nachfrage in Q3 sehr dynamisch verlaufen sein, die sich aber nunmehr im vierten Quartal plangemäß abschwächen werde. Beim IPTV-Produkt waipu.tv habe die Höhe der zahlenden Nutzer Ende Juni bei gut 50.000 gelegen. Diese Zahl sollte sich inzwischen um 50% erhöht haben, um das Jahresziel von 100 000 zahlenden Kunden zu erreichen. "Bei waipu.tv liegen wir im Plan. Verschiedene Vermarktungstests laufen gut, auch wenn ich mir eine höhere Dynamik versprochen habe", so der CEO. Positiv: Nach und nach löse sich auch die Aufnahmethematik beim TV-Sender Pro 7. "Wir sind wieder ein Stück vorangekommen. Gut ein Drittel des Programms ist freigegeben." Hintergrund seien notwendige Freigaben der US-Studios, die sich Pro 7 einholen müsse.Einzelne Analysten hätten dazu spekuliert, dass diese Vertriebskooperation möglicherweise ende. Nach Recherchen der Experten im Umfeld von Ceconomy, der Muttergesellschaft der Marken MediaMarkt und Saturn, habe sich indes nicht bestätigt. Vielmehr würden die Häuser Saturn und MediaMarkt auch in den nächsten fünf Jahren mit freenet exklusiv auf den Netzen von Vodafone und der Deutschen Telekom zusammenarbeiten. Vilanek selbst habe es auf Nachfrage allerdings offen gelassen, ob der Vertrag zwischenzeitlich verlängert worden sei. Insgesamt könnte sich das EBITDA des Konzerns im Jahr 2018 weiter moderat steigern. Genaue Zahlen habe Vilanek aber nicht nennen wollen.Die Aktie von freenet habe sich in den letzten Monaten eher unterdurchschnittlich entwickelt. Das erscheine den Experten nicht gerechtfertigt.Mit einem günstigen KGV und einer sehr attraktiven Dividendenrendite von fast 6% empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die freenet-Aktie erneut zum Kauf. Die Börse dürfte früher oder später die Erfolge im TV-Bereich honorieren, was bisher überhaupt nicht im Aktienkurs eingepreist sei. (Analyse vom 09.11.2017)Börsenplätze freenet-Aktie: