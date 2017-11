WKN freenet-Aktie:

Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (13.11.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Telekom- und Medienunternehmens freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).Die Q3-Zahlen seien mehrheitlich erfreulich ausgefallen. Die Wachstumsraten der Mobilfunkerlöse seien aber jetzt schon seit mehreren Quartalen rückläufig. Auf der Ergebnisebene habe dem Unternehmen in Q3 ein Sonderertrag in Höhe von 103,6 Mio. Euro aus dem Verkauf von Mobilfunktürmen der Beteiligung Sunrise zu einem Ergebnissprung verholfen (bspw. EBITDA: +80,9% auf 213,7 (Vj.: 118,2) Mio. Euro). Der Ausblick für 2017 und 2018 sei zum großen Teil bestätigt worden. Nur bei den zahlungspflichtigen freenet TV-Kunden gebe sich freenet optimistischer und gehe jetzt hier bis Ende 2017 von einem Anstieg auf etwa 950.000 (bisher: über 800; 30.09.2017: 875) zahlende freenet TV-Abonnenten aus.Wegen des Sondergewinns in Q3 habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2017 auf 2,57 (alt: 1,85) Euro erhöht (2018e: unverändert 1,99 Euro). Das neu hinzugekommene TV-Geschäft könnte für ein langfristiges Erlös- und Gewinnwachstum sorgen, insbesondere wenn es gelinge, die bisherigen Mobilfunkkunden für das Angebot zu gewinnen. Jedoch stehe freenet hier noch am Anfang und der Wettbewerbsdruck in diesem Geschäft sei sehr hoch.Bei einem leicht von 31,00 auf 32,00 Euro angehobenen Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die freenet-Aktie. (Analyse vom 13.11.2017)Börsenplätze freenet-Aktie:30,28 EUR +2,57% (13.11.2017, 12:28)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:30,25 EUR +1,68% (13.11.2017, 12:42)ISIN freenet-Aktie:DE000A0Z2ZZ5