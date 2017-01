ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Als Digital-Lifestyle-Provider ist die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) der größte netzunabhängige Anbieter von Mobilfunkleistungen in Deutschland. Daneben etabliert sich der Konzern im Bereich Digital Lifestyle zunehmend als Anbieter internetbasierter Anwendungen für private Kunden.



Die freenet Group bietet ihren Kunden in Deutschland ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste an. Die Vermarktung der Dienstleistungen der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O² und E-Plus) erfolgt unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung über eine Vielzahl von Vertriebskanälen und unterschiedlichen Marken. Neben den eigenen netzunabhängigen Diensten und Tarifen vermarktet die freenet Group unter eigenem Namen auch die Originaltarife der deutschen Mobilfunknetzbetreiber.



Darüber hinaus bietet die freenet Group ein wachsendes Angebot attraktiver Produkte und Dienstleistungen für den Haushalt und andere Lebensbereiche privater Kunden rund um das mobile Internet an.



Mit der Gravis-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), einer der größten unabhängigen autorisierten Apple-Händler in Deutschland, nimmt der Konzern auch in diesem Bereich eine hervorragende Marktstellung ein.



Diese im Berichtssegment Mobilfunk zusammengefassten Geschäftsaktivitäten werden durch umfangreiche Handelsaktivitäten mit mobilen Endgeräten und innovativen Accessoires vervollständigt.



Als wesentliche Einflussfaktoren für ihren Geschäftserfolg sieht die Gesellschaft insbesondere die Kundenentwicklung, die monatlichen Umsatzerlöse pro Kunde im Segment Mobilfunk sowie die Entwicklung der Digital-Lifestyle-Geschäftsaktivitäten in den drei strategischen Geschäftsfeldern Fitness/Wearables, Entertainment und Smart Home an.



Für den Erfolg der klaren Wettbewerbspositionierung als Digital-Lifestyle-Provider ist die Kundennähe in allen Absatzkanälen unverzichtbar. Mit rund 570 unter der Hauptmarke mobilcom-debitel betriebenen Shops und 43 unter der Premiummarke GRAVIS betriebenen Stores sowie einer Vielzahl weiterer Vertriebsstellen für Mobilfunk im Fachhandel - davon exklusiv rund 400 große Elektronikmärkte der Media-Saturn Deutschland GmbH - ist die freenet Group im stationären Handel flächendeckend in Deutschland vertreten.



Gleichzeitig werden erfolgreich mehrere eigene Vertriebsmarken über diverse Online-Vertriebskanäle genutzt. Insgesamt arbeiten 4.611 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 30. Juni 2015) in der freenet Group laufend an der Verbesserung der Vertriebs- und Servicekompetenz. Der Vermarktungsschwerpunkt liegt im Wesentlichen auf dem Endkundengeschäft mit Privatkunden in Deutschland. (20.01.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).Die Hamburger dürften ihre eigenen Ziele für das Jahr 2016 erreicht haben. Wie freenet-Chef Christoph Vilanek in einem Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, sei das vergangene Jahr insgesamt "gut verlaufen". Somit werde das Unternehmen im Jahr 2016 ein EBITDA über 400 Mio. Euro erreicht haben. Zu dieser Kennzahl seien noch der anteilige EBITDA-Beitrag sowie die zugeflossene Dividende an der Schweizer Sunrise Communications Group AG zu addieren.In der Summe dürfte sich das EBITDA in 2016 auf 425 bis 430 Mio. Euro belaufen. Abzüglich Abschreibungen von ca. 140 Mio. Euro führe dies zu einem EBIT von über 285 Mio. Euro. Ziehe man noch Zinsen von rund 70 Mio. Euro ab sowie eine Steuerquote von 12%, werde der Nettogewinn bei knapp 200 Mio. Euro liegen. Der Nettogewinn erreiche allerdings nicht den Vorjahreswert von 2015. Dass liege daran, dass freenet erhöhte Abschreibungen im Zusammenhang mit den Zukäufen in 2016 habe und die entsprechende Zinsbelastung ebenfalls höher als in den Vorjahren sei. Den Free Cashflow für 2016 erwarte Vilanek bei rund 300 Mio. Euro. Als Dividende solle ein Wert von 1.60 Euro je Aktie ausbezahlt werden. Sie sei steuerfrei! Aktuell liege die Dividendenrendite somit bei rund 6%!Für das Jahr 2017 zeige sich Vilanek zuversichtlich das EBITDA weiter zu steigern. Auf eine konkrete Zahl habe er sich indes nicht festnageln lassen wollen. Nach Berechnungen der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" dürfte freenet das eigene EBITDA auf 420 bis 430 Mio. Euro steigern. Inklusive EBITDA-Beiträgen und Dividenden aus Sunrise dürfte das EBITDA die Marke von 450 Mio. Euro überschreiten. Bei der künftigen Dividende setze der CEO auf Kontinuität. "Es gibt keine Gründe dafür, dass sich die Dividende ab 2017 rückläufig entwickelt."Die wesentlichen Umsätze und EBITDA-Beiträge generiere freenet natürlich noch aus dem Mobilfunkgeschäft. Hier sei kein Wachstum drin. Vilanek erwarte, dass dieses Segment leicht rückläufige Beiträge zum EBITDA in 2017 beisteuern werde. Weiteres Wachstum würden jedoch die Produkte rund um den Bereich Digital Lifestyle zeigen. Die Einheit habe 2016 den Umsatz um ca. 20% auf über 130 Mio. Euro steigern können. Das rückläufige EBITDA im Segment Mobilfunk werde durch sehr gute EBITDA-Beiträge aus Digital Lifestyle kompensiert.Ein potenzielles, neues Wachstumsgeschäft würden die Hamburger derzeit aufbauen. Mit der Media Broadcast-Gruppe sei ein Unternehmen gekauft worden, welches ein solides Stammgeschäft mit Firmenkunden habe und 2017 erstmals für volle 12 Monate konsolidiert werde. Das Unternehmen wolle nunmehr im Geschäft mit Endkunden Gas geben. Per Ende März werde Fernsehen über DVB-T abgeschaltet. Gleichzeitig starte das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Wer bei DVB-T nicht in die schwarze Röhre blicken wolle, müsse auf freenet.TV umsteigen. freenet.TV werde durch das Unternehmen bereits kräftig beworben. Für den Handel seien schon 3,5 Mio. Geräte produziert worden, die für DVB-T2 notwendig seien. Das sei ein sehr guter Indikator, dass das Geschäft für freenet ein Erfolg werden dürfte.Nach Berechnungen der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" dürften sich bis Ende dieses Jahres mindestens 1 Mio. Abonnenten für freenet.TV entscheiden. Laut Vilanek handle es sich hierbei um ein Zusatzgeschäft, das außer den Content-Abgaben an die Privatsender ohne Grenzkosten für freenet auskomme. Im ersten Jahr 2017 würden noch ein paar Werbekosten verursacht; dennoch seien die Margen hoch. Da Abonnenten den Dienst in der Zeit von April bis Juni noch kostenfrei nutzen könnten, würden die Kassen ab 1. Juli klingeln und sollten 2017 noch zu einem positiven EBITDA-Beitrag führen. Vilanek wolle sich erst im April zu Abonnentenzahlen und Aussichten konkret äußern.Das Unternehmen verfüge über mehr als 9 Mio. eigene Kundendaten. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden davon ausgehen, dass freenet rasch über 300.000 bis 400.000 Abonnenten für waipu.tv gewinnen könne. Bei ca. 200.000 Abonnenten dürfte das Geschäft der Exaring profitabel sein. Für 2017 rechne Vilanek noch mit einem negativen EBITDA-Beitrag von ca. 15 bis 20 Mio. Euro. 2018 solle die Gewinnschwelle erreicht werden. freenet habe mit dem Einstieg ins TV-Geschäft eine große Chance ein 2. Standbein aufzubauen, welches dem Konzern insgesamt zu einem Wachstumsschub verhelfen sollte.Diese "Wachstumsstory" dürfte die Börse in 2017 spielen. Ideal für Investoren: Nach unten sei die Aktie aufgrund der steuerfreien Dividende bei einer Kurschance von 20 bis 30% gut abgesichert.Der Altfavorit freenet ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2017)Börsenplätze freenet-Aktie:Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:27,82 EUR +0,36% (20.01.2017, 12:06)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:27,801 EUR +0,84% (20.01.2017, 12:06)