Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

31,77 Euro +1,08% (17.02.2017, 16:35)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

33,63 USD +0,17% (17.02.2017, 17:10)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.

(17.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Portland (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Brad Erickson von Pacific Crest Securities:In einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Brad Erickson vom Investmenthaus Pacific Crest Securities Investoren im Hinblick auf die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) sektorbezogen eine Gleichgewichtung.Mit Hilfe strukturierter Daten und künstlicher Intelligenz erfinde sich eBay Inc. gerade wieder neu. Belege für einen stärkeren Konversionsnutzen durch die neuen Initiativen könnten für eine positivere Haltung gegenüber der eBay-Aktie sorgen.Analyst Brad Erickson sieht durch die strukturierten Daten bislang nur begrenztes Potenzial, welches vom Aktienkurs bereits reflektiert werde.Die Aktienanalysten von Pacific Crest Securities beginnen in ihrer eBay-Aktienanalyse die Coverage mit einem "sector weight"-Votum.Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:31,65 Euro -0,22% (17.02.2017, 15:51)