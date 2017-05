XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,69 EUR +6,96% (19.05.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,719 EUR +11,41% (19.05.2017, 17:04)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (19.05.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Roger Becker von der BankM-biw AG:Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) nach wie vor mit "kaufen".Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe die curasan AG deutliche Erfolge im Nettoumsatz (+18,0%, yoy) aufweisen und den Periodenverlust um 8,7% geringer halten können als im Vorjahr. Im Conference Call habe Vorstand Michael Schlenk auf einen Auftragsüberhang in Höhe von ca. 350 bis 400 TEUR hingewiesen, der sich naturgemäß nicht in den Q1-Zahlen widerspiegele.Das Umsatzwachstum habe aus allen adressierten Regionen gestammt, erstmals sei auch wieder eine Zunahme im deutschen Markt zu verzeichnen gewesen (+18%). Die Umsätze in den USA, Hauptmarkt des Regionalsegments "Amerika" (+8%), hätten noch ausschließlich aus dem Dentalbereich resultiert, der Bereich "Ortho" sei derzeit im Aufbau (erste Gespräche mit potenziellen Vertriebspartnern seien im Gange). Hier sei jüngst die erste Anwendung des Produkts Cerasorb Ortho Foam vermeldet worden. Auch die Region Asien sei mit knapp 8% deutlich gewachsen, wobei Umsätze mit dem neuen exklusiven Vertriebspartner aus der Fosun-Gruppe erst im Mai realisiert würden. Eine Produktschulung des chinesischen Vertriebsteams habe bereits stattgefunden.Besonders erfreulich sei die Steigerung der Bruttomarge: Die Materialeinsatzquote habe durch den höher-margigen Produktmix (Fokussierung auf cerasorb und curavisc) um 5%-Punkte gesenkt werden können. Dieser Effekt könnte sich künftig verfestigen, ziehe man die zu erzielenden, vergleichsweise höheren Preise für Ortho-Produkte in den USA heran.Auf Basis des Q1-Berichts und des Conference Calls belässt Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, seine Schätzungen und ihre DCF-Bewertung unverändert. Aufgrund der geringfügig gesunkenen Marktbewertung, die man über eine Peer Group-Analyse ermittle, nehme er seinen fairen Wert leicht von 2,26 EUR auf 2,20 EUR pro curasan-Aktie zurück und stufe den Wert weiterhin mit "kaufen" ein.Börsenplätze curasan-Aktie: