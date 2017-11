Börsenplätze curasan-Aktie:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (10.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) weiterhin bei 1,10 Euro.curasan habe gestern die Q3-Zahlen veröffentlicht und den jüngst angepassten Ausblick bestätigt. Der Nettoumsatz fiel in Q3 leicht auf 1,32 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG. Der leichte Umsatzrückgang sei geografisch von einer weiterhin schwachen Entwicklung der Region Europa (-14,1%) und darin insbesondere Deutschlands (-27,7%) geprägt.Allerdings erwarte curasan für das Schlussquartal bereits deutliche Umsatzsteigerungen im lokalen Geschäft, da der Wechsel eines Vertriebspartners erfolgreich abgeschlossen worden sei. Das EBITDA sei zwar mit -0,70 Mio. Euro in Q3 auf Vorjahresniveau geblieben, habe jedoch auf Sicht von neun Monaten mit -1,86 Mio. Euro unter Vorjahr gelegen (-1,64 Mio. Euro). Als Gründe für den Ergebnisrückgang seien hauptsächlich unerwartete Umsatzverschiebungen aufgrund von Liefer- und Produktionsengpässen, eine zeitintensivere Vertriebspartnergewinnung sowie die geschätzte einmalige Steuerbelastung durch die potenzielle Nachzahlung aus dem Jahr 2008 auszumachen.Vergangene Woche habe curasan den Abschluss einer neuen Vertriebspartnerschaft im Orthopädiebereich bekannt gegeben. Die Xtant Medical Holdings Inc. werde mehrere orthopädische Produkte aus dem Portfolio von curasan in den USA und Kanada vertreiben. Erste signifikante Umsätze (MONe: Niedriger als 1,0 Mio. Euro) würden bereits ab dem Jahr 2018 erwartet. Da die Aktienanalysten von der Montega AG mit dem Eingehen weiterer Kooperationen bereits gerechnet hatten und die Visibilität derzeit noch sehr gering ist, sehen sie hieraus derzeit keinen Anpassungsbedarf ihrer Schätzungen.Das Erreichen der Jahresziele dürfte nach der jüngsten Anpassung der Guidance sicher sein. Frische Impulse erwarten die Aktienanalysten von der Montega AG durch die neuen Vertriebspartner in China und den USA.Das daraus resultierende Wachstum sieht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, jedoch in seinen Schätzungen bereits berücksichtigt und bestätigt daher seine "halten"-Empfehlung für die curasan-Aktie mit unverändertem Kursziel von 1,10 Euro. (Analyse vom 10.11.2017)