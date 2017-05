Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,793 EUR +0,45% (30.05.2017, 22:25)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (31.05.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) unter die Lupe.Am Kapitalmarkt sei allgemein bekannt, dass die Aktienexperten keine Unternehmen mögen, die ständig Kapitalerhöhungen benötigen würden, um ihre Verluste zu refinanzieren. Einer, der immer mal wieder mit einer Kapitalerhöhung um die Ecke biege, sei curasan-CEO Michael Schlenk. Wie aus Bankenkreisen zu hören sei, wolle Schlenk in Kürze wieder die Börse zur Kasse bitten. Frisches Geld zum Verbrennen. Kein Wunder. Ende Q1 sei die Kasse mit nur noch 0,2 Mio. Euro fast leer gewesen. curasan sei genau genommen chronisch klamm und müsse immer wieder Gelder einsammeln. Schlenk habe zuletzt im Dezember 2016 zur Kasse gebeten und eine Kapitalerhöhung platziert. Für 2017 sei bei Umsätzen zwischen 8,5 und 8,8 Mio. Euro ein Verlust von bis zu 2 Mio. Euro geplant.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die curasan-Aktie weiter zu meiden, auch wenn diese unverantwortlicher Weise derzeit gepuscht wird. (Analyse vom 31.05.2017)XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:1,793 EUR +1,30% (30.05.2017, 17:18)