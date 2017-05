XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:

Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (19.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) aus.curasan habe gestern den Q1-Bericht veröffentlicht. Der Nettoumsatz sei in den ersten drei Monaten um 18,0% auf 1,78 Mio. Euro gestiegen und habe damit im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Geographisch betrachtet hätten alle Regionen zum Wachstum beitragen können. Besonders stark sei der Erlöszuwachs mit 129% im Nahen Osten (ca. 15% vom Gesamtumsatz) sowie mit 18% in Deutschland (ca. 22% vom Gesamtumsatz) ausgefallen.Ergebnisseitig habe das EBITDA unterproportional zugelegt. Ein geringerer Materialaufwand durch den Verkauf höhermargiger Eigenprodukte (Materialaufwandsquote 35% vs. 40% im Vj.) sei durch erhöhte Kosten für Marketing und Vertrieb sowie die Einführung eines neuen ERP-Systems überkompensiert worden (sonstige betriebliche Aufwendungen +31%). In Folge dessen habe sich auch das Nettoergebnis trotz eines geringeren Zinsaufwands nur auf -0,46 Mio. Euro verbessert (Vj.: -0,50 Mio. Euro).Die liquiden Mittel hätten sich aufgrund des negativen operativen Ergebnisses sowie des starken Forderungsanstiegs deutlich auf 0,2 Mio. Euro per 31.03.2017 reduziert (0,8 Mio. Euro per 31.12.2016). Zusätzlich verfüge das Unternehmen über eine Kontokorrentlinie in Höhe von 0,7 Mio. Euro, die per Ende Q1 mit 0,03 Mio. Euro in Anspruch genommen worden sei. Die erhöhten Forderungsbestände plane das Unternehmen im Laufe des zweiten Quartals abzubauen. Hier zeige sich jedoch die Kehrseite des dynamischen Wachstums im Nahen Osten, da nach Erachten der Analysten die dort im Vergleich zu den übrigen Regionen deutlich schlechteren Zahlungsziele den Forderungsabbau erschweren dürften. Aufgrund der angespannten Finanzlage sei das Unternehmen nach Erachten der Analysten daher auf eine zeitnahe Liquiditätszufuhr angewiesen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt daher bis zur Klärung der Finanzierungssituation das Rating für die curasan-Aktie aus.Börsenplätze curasan-Aktie: