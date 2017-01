ISIN conwert Immobilien-Aktie:

Kurzprofil conwert Immobilien Invest SE:



conwert Immobilien Invest SE (ISIN: AT0000697750, WKN: 801475, Ticker-Symbol: COR, Wiener Börse Ticker-Symbol: CWI) ist ein voll integrierter Immobilienkonzern mit Schwerpunkt Wohnimmobilien und Zinshäuser in Deutschland und Österreich. conwert entwickelt, vermietet und verkauft Immobilien vorwiegend in wachstumsstarken Metropolregionen und bietet damit Investoren, Unternehmen und Privatpersonen zahlreiche Möglichkeiten.



Das Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: dem Portfolio Management, der Entwicklung bzw. dem Verkauf von Immobilien, und dem Immobilien-Dienstleistungsbereich, der von der Immobilienverwaltung bis zum Vertrieb reicht.



Bei der Umsetzung seiner Ziele legt das Unternehmen Wert auf eine transparente Unternehmenskultur, Verlässlichkeit und Fairness. Ein für alle Mitarbeiter des Konzerns geltender Verhaltenskodex legt die ethischen Grundsätze des unternehmerischen Handelns für die conwert-Gruppe fest. Er übernimmt dabei gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung, um Lebensräume nachhaltig positiv zu prägen. conwert notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. (03.01.2017/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE (ISIN: AT0000697750, WKN: 801475, Ticker-Symbol: COR, Wiener Börse Ticker-Symbol: CWI) wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2012 mit Beschluss der Aktionäre zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung rückgekaufter eigener Aktien ermächtigt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Beschluss wurde am 31. Mai 2012 auf der Website http://www.conwert.at veröffentlicht. Am 5. September2016 hat die conwert Immobilien Invest SE bekannt gegeben, vorbehaltlich rechtlicher Prüfung, die vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien im Rahmen eines Übernahmeangebots anzudienen.- Voraussichtliches Datum der Veräußerung: der Tag des Settlements des öffentlichen Angebots der Vonovia SE vom 17. November 2016; laut Vonovia SE geplant für 11. Januar 2017- Aktiengattung: Stammaktien (CWI/AT0000697750)- Volumen: 1.576.464 Stück Stammaktien (ca. 1,55 % des Grundkapitals)- Veräußerungspreis: 16,16 EUR- Veräußerungsart: Annahme des öffentlichen Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG der Vonovia SE vom 17. November 2016- Veräußerungszweck: Erfüllung des mit der Vonovia SE abgeschlossenen Business Combination AgreementsÄnderungen (§ 6 Veröffentlichungsverordnung) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen (§ 7 Veröffentlichungsverordnung) werden gemäß Börsegesetz und Veröffentlichungsverordnung über die Website der conwert Immobilien Invest SE unter http://www.conwert.at veröffentlicht.Xetra-Aktienkurs conwert Immobilien-Aktie:16,305 EUR (02.01.2017)Wiener Börse-Aktienkurs conwert Immobilien-Aktie:16,34 EUR -0,37% (03.01.2017, 10:19)