Kurzprofil bmp Holding AG:



Die bmp Holding AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) (www.bmp-holding.de) ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe.



Ihre Tochtergesellschaften sleepz GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de.



Die bmp-Gruppe gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Händler im Bereich Schlafwelten in Deutschland. Über die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de) hat bmp zudem eine qualitativ hochwertige Matratzen-Eigenmarke entwickelt. (01.06.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - bmp Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die bmp Holding-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) weiterhin zu kaufen.bmp habe gestern seine Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Der deutliche Umsatzrückgang sei insbesondere auf die Reduzierung der Marketingaufwendungen zurückzuführen. Diese sei notwendig gewesen, da das Unternehmen wegen fehlender Beteiligungsveräußerungen aus dem VC-Portfolio, den anhaltenden Verlusten von Grafenfels und eines insgesamt stärkeren Wettbewerbs zum Ende des letzten Geschäftsjahres lediglich über liquide Mittel in Höhe von 0,8 Mio. Euro verfügt habe. Die kürzlich vermeldete Kapitalerhöhung über rund 900 Tsd. Euro sei dementsprechend als erster Schritt zu verstehen, um die Gesellschaft für das geplante Wachstum mit ausreichend Mitteln auszustatten.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe mit -0,4 Mio. Euro auf Höhe des Vorjahres gelegen. Hier hätten sich die reduzierten Marketingausgaben positiv ausgewirkt. In den nächsten Quartalen sollte sich zudem die heute kommunizierte Kompletteinstellung von Grafenfels im Ergebnis bemerkbar machen. Das Unternehmen habe im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 0,8 Mio. Euro ausgewiesen.Das Management habe die Guidance für 2017 (Umsatzwachstum von ca. 25% auf 18 Mio. Euro) noch nicht korrigiert. Nach dem schwachen Jahresstart und dem bereits kommunizierten, moderaten Verlauf des zweiten Quartals rechne Braun allerdings nicht mehr damit, dass bmp diese Erlössteigerung geline. In der Folge habe er seine Prognosen gesenkt.bmp habe schwache Zahlen berichtet, die allerdings in Anbetracht der fortgeschrittenen Verhandlungen zum Verkauf des VC-Restportfolios und der Einstellung von Grafenfels in den Hintergrund treten würden.Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, sieht Fortschritte, den Konzern auf einen profitablen Wachstumskurs zu bringen und bestätigt die Kaufempfehlung für die bmp Holding-Aktie und das Kursziel von 2,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2017)