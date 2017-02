Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei.





Marcus Silbe, Aktienanalyst von Oddo Seydler, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Die Dividende, die SDAX-Mitgliedschaft und die Guidance-Anhebung würden aktuell die wichtigsten Treiber für den Aktienkurs der bet-at-home.com AG darstellen.Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 8% könnte sich die positive Kursentwicklung in Richtung Bekanntgabe des Quartalsberichts fortsetzen, so die Einschätzung von Analyst Marcus Silbe.Die Aktienanalysten von Oddo Seydler stufen in ihrer bet-at-home.com-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigten das Kursziel von 100,00 EUR.