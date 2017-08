Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der bet-at-home.com-Aktie einzusteigen. (Analyse vom 30.08.2017)



Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

102,10 EUR +0,59% (30.08.2017, 08:00)



Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

100,20 EUR (29.08.2017)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (30.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) einzusteigen.Der Anbieter von Online-Gaming und Online-Sportwetten habe starke Zahlen für das erste Halbjahr 2017 präsentiert. "Wir sind mit der Entwicklung der ersten sechs Monate zufrieden und konnten mit Q2 ein Rekordquartal ausweisen." Das habe bet-at-home Vorstandsmitglied Michael Quatember den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Für das Gesamtjahr erwarte er unverändert einen Anstieg der Brutto-Wett- und Gamingerträge auf 144 Mio. Euro. Das EBITDA solle sich auf 34 bis 38 Mio. Euro belaufen. Den Gewinn könne Quatember gut über die finale Höhe der Marketingaufwendungen steuern. Circa 30% der Einnahmen würden ins Marketing fließen. Die Experten würden davon ausgehen, dass bet-at-home bis zum Jahresende ein EBITDA von über 37 Mio. Euro ausweisen werde. Netto dürften fast 35 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder ca. 5 Euro je Aktie.Den Free Cashflow erwarte Quatember bei mehr als 30 Mio. Euro. Damit sei die Gesellschaft weiterhin eine Cash-Maschine. Aktuell werde eine Liquidität von fast 78 Mio. Euro gehortet. Schulden seien Fehlanzeige. Bis zum Jahresende dürfte die Liquidität auf 90 bis 100 Mio. Euro wachsen. Dann stelle sich erneut die Frage der Gewinnverteilung für das Jahr 2017. Für 2016 sei eine reguläre Dividende von 2,50 Euro je Aktie ausgeschüttet worden, zuzüglich eine Sonderdividende von 5 Euro je Aktie. Nach Meinung der Experten werde die Gesellschaft den gesamten Gewinn des Jahres 2017 ausschütten respektive den kompletten Free Cashflow. Das würde in etwa einer Dividende von mindestens 5 Euro je Aktie entsprechen. Laut Quatember benötige das Unternehmen für das operative Geschäft eine Liquidität von 30 Mio. Euro. Die Ausschüttung von 5 Euro je Aktie entspreche einem Cash Out von über 35 Mio. Euro. Eine solche Auszahlung sei locker möglich.bet-at-home setze weiterhin ausschließlich auf organisches Wachstum. Akquisitionen seien weniger interessant. "Ich wüsste nicht wen wir in Europa kaufen sollten. Eine Übernahme bringt uns allenfalls Kunden, die wir oftmals ohnehin schon bei uns im System registriert haben. Interessant wäre höchstens eine Übernahme außerhalb von Europa. Aber das ist derzeit nicht unser Markt, da wir in Europa noch sehr großes Wachstumspotenzial haben". Nicht übersehen habe der Vorstand natürlich, dass die pferdewetten.de AG mit ihrer Website sportwetten.de bald an den Start gehe und ein neuer Wettbewerber entstehe. "Uns stören Wettbewerber nicht. Wir finden das gut. Denn das bedeutet mehr Werbung sowie Sponsoring und damit mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Online-Wetten."Quatember habe in den letzten zehn Jahren schon viele Unternehmen gesehen, die im Online-Wettmarkt ihr Glück versucht hätten. "Es gibt immer wieder Unternehmen, die unserem Markt starten. In den letzten Jahren hat sich unter den Top-Playern aber nichts verändert. Mit Ausnahme von Tipico. Die waren aber zuvor schon im Offline-Markt präsent."Mit der Entwicklung in anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich und auch Deutschland zeige sich der Vorstand insgesamt zufrieden. "Ich erwarte auch keine negative Änderung nach der Bundestagswahl in Deutschland für unser Geschäft. Deutschland befindet sich auf einem guten Wege in der Liberalisierung." Mit den Niederlanden und der Schweiz sehe Quatember ab dem Jahr 2018 und 2019 zudem eine Öffnung dieser Märkte für zusätzliches Wachstum.Im Jahr 2018 finde die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. "Wir freuen uns auf dieses Event und wollen im nächsten Jahr unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen." Zu der Höhe des EBITDA habe Quatember keine Angaben machen wollen. Es sei aber wahrscheinlich, dass das EBITDA im Jahr 2018 die Marke von 40 Mio. Euro überschreite.Die Aktie habe in den letzten Wochen vom bisherigen Rekordhoch von gut 150 Euro deutlich korrigiert und handle derzeit bei Kursen von 95 Euro. Panik sei Fehlanzeige. Das Papier habe sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt. Innerhalb von fünf Jahren liege das Kursplus bei rund 600%, innert von drei Jahren bei fast 400%. Wer nach dieser imposanten Rally bei Kursen von 130 bis 150 Euro eifrig kaufe, habe jetzt das Wort "Korrekturen" an den Börsen kennengelernt. Die Experten würden sich über diesen Rückschlag freuen. Gebe es doch dann die Möglichkeit, bei guten Firmen wieder günstiger zu kaufen.