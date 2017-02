Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

157,19 EUR -0,65% (14.02.2017, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

167,17 USD -0,29% (14.02.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

(14.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Jacob Kilstein von Argus Research:Jacob Kilstein, Aktienanalyst vom Investmenthaus Argus Research, empfiehlt die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Argus Research sind der Auffassung, dass die Aktien von Amgen Inc. ein attraktives Einstiegsniveau erreicht haben.Positive klinische Ergebnisse des Cholesterin-Senkers Repatha sollten mehr Versicherer dazu veranlassen die Kosten zu tragen.Analyst Jacob Kilstein bestätigt das Kursziel für die Amgen-Aktie von 195,00 USD.Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:156,90 EUR -0,48% (14.02.2017, 13:33)