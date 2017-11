Aufgrund des schwächer als erwartet verlaufenen 1. HJ 2017 haben die Analysten der GBC AG ebenso ihre Ergebnisprognose für das GJ 2017 angepasst. Sie würden nun ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von -0,41 Mio. Euro (zuvor: -0,14 Mio. Euro) erwarten. Im GJ 2018 sollte der Turnaround beim operativen Ergebnis einsetzen, auch wenn man weiterhin mit Kosten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Softwareplattform rechne.



Zudem erwarte man, dass der Vertrieb deutlich ausgebaut werde, vor allem im Hinblick auf die in 2017 gestartete Cloud-Offensive. Alles in allem gehen die Analysten der GBC AG nun für das GJ 2018 von einem Betriebsergebnis (EBITDA) in Höhe von 0,08 Mio. Euro aus, nachdem sie bislang 0,41 Mio. Euro erwartet hatten.



Insgesamt halten die Analysten der GBC AG die strategische Neupositionierung für sinnvoll und gehen weiterhin davon aus, dass im eingeschwungenen Zustand EBITDA-Margen in einer Größenordnung von deutlich über 30,0% erreicht werden können. Den mittelfristigen Zielwert für die EBITDA-Marge hätten die Analysten weiterhin mit 35,0% angesetzt.



Bis zum Jahresende rechnen die Analysten der GBC AG mit einem positiven Newsflow aus beiden Geschäftsbereichen. Ab 2018 würden sie dann verstärkt positive Effekte auf die Ergebniskennzahlen aus den Softwareentwicklungsanstrengungen und den Investitionen zum Aufbau des Cloud-Bereichs erwarten. In 2019 sollten diese Effekte vor allem durch einsetzende Skaleneffekte noch stärker sichtbarer werden und zu einem deutlichen Ergebnissprung führen. Hierbei sollte eine EBITDA-Marge von über 30% erzielt werden können.



Vor dem Hintergrund der angepassten Prognosen haben die Analysten der GBC AG auch das bisherige Kursziel von 6,45 Euro auf 6,25 Euro leicht gesenkt, wobei der eingesetzte Roll-Over-Effekt mit dem Geschäftsjahreshorizont auf Ende 2018 (bisher 2017) einer stärkeren Kurszieländerung entgegenwirkte. Das Unternehmen verfolge mit der Konzentration auf BOS und Cloud-Dienste eine spannende Neupositionierung und sei im Erfolgsfall mit einem 2019er KGV von unter 10 für ein Spezialsoftwareunternehmen, welches in einem wachstumsstarken Marktsegment operiere, günstig bewertet.



Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, für die artec technologies-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.11.2017)



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (15.11.2017/ac/a/nw)



