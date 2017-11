SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (10.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) und erhöht sein Kursziel.Die angekündigte Zusammenarbeit mit Sunny Opotech für die Entwicklung und Vermarktung von 3D-Sensorkameramodulen verbessere den Marktzugang von ams in China merklich, vor allem zu den Smartphone-OEMs Huawei, VIVO und OPPO, aber auch zu kleineren Marktteilnehmern und OEMs im Automobilmarkt. Dadurch befinde sich ams in einer wesentlich besseren Position, um den Android-Markt zu beliefern. Der Analyst rechne inzwischen damit, dass der Umsatz von chinesischen Smartphone-OEMs bis 2019 EUR 150 Mio. erreichen werde. Abhängig vom Erfolg und der Einführung von gemeinsam entwickelten Modulen habe die Annahme des Analysten erheblichen Aufwärtsspielraum.Nun, da das iPhone X auf dem Markt sei und von den Verbrauchern sehr gut angenommen werde, gehe der Analyst von einem höheren Umsatzszenario aus, das dem vom ams Ende Oktober vermeldeten hohen Auftragsbestand eher gerecht werde und in Anbetracht der Umsatzvorgaben von ams für Q4/2017 auch realistischer sei. Er rechne nun für 2018 mit einem Gesamtumsatz für das iPhone von 247 Mio., davon 150 Mio. für die Modelle mit einem 3D-Sensor (ASP USD 4) und 200 Mio. für die Modelle mit einem True Tone-Sensor (ASP USD 1,4).Der Analyst schätze den Gesamtumsatz nun auf EUR 1.646/1.897 Mio. für GJ 2018/19, was einem CAGR für die GJ16/19 von 51% entspreche. ams strebe derzeit ein CAGR von 40% an, berücksichtige dabei aber weder mögliche Umsätze durch den Vertrieb von 3D-Sensoren für die Android-Plattformen noch Beiträge durch VCSEL-Laser. Daher dürften die mittelfristigen Ziele nach oben korrigiert werden. Der Analyst rechne mit einer allmählichen Ausweitung der Margen und hebe seine EPS-Schätzung für GJ 2018/19 um 10%/22% an.Börsenplätze ams-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ams-Aktie:81,983 EUR (09.11.2017)