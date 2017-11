Börsenplätze alstria office REIT-Aktie:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Zum 30. Juni 2015 umfasste das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 873.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte. (30.11.2017/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BNP PARIBAS SA reduziert Netto-Leerverkaufsposition in alstria office REIT-Aktien kräftig:Die Leerverkäufer der BNP PARIBAS SA haben den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) eingelegt.Die Finanzprofis der BNP PARIBAS SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 28.11.2017 ihre Shortposition von 1,31% auf 1,06% der Aktien der alstria office REIT AG abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Hedgefonds in den Aktien der alstria office REIT AG:1,40% BNP PARIBAS SA (12.06.2017)1,06% BNP PARIBAS SA (28.11.2017)0,81% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (06.01.2017)0,81% Clearance Capital LLP (26.06.2015)0,49% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (03.08.2017)0,49% BlackRock Investment Management (UK) Limited (14.07.2017)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 6,49% der Aktien der alstria office REIT AG.