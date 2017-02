NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 15,98 -2,62% (10.02.2017, 15:17, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(10.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst John Blackledge von Cowen and Company:John Blackledge, Aktienanalyst vom Investmenthaus Cowen and Company, rechnet bei den Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) laut einer aktuellen Aktienanalyse nur noch mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Guidance für das erste Quartal impliziere eine deutlich gesunkene Erwartungshaltung des Managements. Die Analysten von Cowen and Company senken die Umsatz- und EBITDA-Prognosen für 2017 um 17% sowie 41%.Trotz einiger Lichtblicke beim Engagement scheine Twitter Inc. zunehmende Werbegelder-Anteile zu verlieren. Analyst John Blackledge befürchtet ein Schrumpfen der Werbeerlöse in 2017 um 16%. Vor allem in den USA dürfte es zu großen Rückgängen kommen. Laut einer Umfrage rangiere Twitter bei der Bedeutung klar hinter Facebook und Instagram. Ein Gewinnen von Marktanteilen sei nicht in Sicht.Eine Übernahme von Twitter sei zwar immer noch möglich. Allerdings dürfte die aktuelle Bewertung für einen Interessenten nicht reizvoll genug sein. Investoren sollten den Titel verkaufen, so der Ratschlag von Analyst John Blackledge.Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:15,06 Euro -4,08% (10.02.2017, 15:02)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:15,07 Euro -2,03% (10.02.2017, 15:15)