Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

179,225 EUR -0,08% (13.03.2017, 11:45)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (13.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie vom langfristigen Trend sehr weit entfernt - An schwächeren Tagen einsammeln! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) an schwächeren Tagen einzusammeln.Nach den Bomben-Zahlen und dem klasse Ausblick sei die adidas-Aktie steil nach oben gegangen. Sie sei jetzt von ihrem langfristigen Trend sehr weit entfernt. Der Aktienprofi verweise dabei darauf, dass man diese Entfernung nicht mit sofortigen Kauf- oder Verkaufsempfehlungen gleichsetzen solle. Der Aufwärtstrend könne sich nämlich noch eine Weile fortsetzen, bevor es dann einmal zu einem Rücksetzer komme. Nichtsdestotrotz gehöre die adidas-Aktie auf die Watchlist.An schwächeren Tagen kann die adidas-Aktie eingesammelt werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.03.2017)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:179,35 EUR -0,06% (13.03.2017, 11:34)