Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

148,951 EUR +1,19% (30.12.2016, 11:42)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 53.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2014 einen Umsatz in Höhe von 14,5 Mrd. EUR. (30.12.2016/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu kaufen.Die Sportartikelhersteller hätten in den ersten neun Monaten deutlich zweistellige Wachstumsraten verbucht. Allerdings hätten die für September bis November geplanten Auslieferungen beim Branchenprimus Nike darauf hingewiesen, dass sich das Wachstum verlangsame. Hintergrund sei eine schwächere Dynamik auf dem US-Markt, die sich 2017 fortsetzen dürfte. adidas habe mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 20%, besonders in China und Japan (jeweils +28%) überzeugt. Der Konzern werde sich auf die Segmente Laufen, Fußball und adidas Originals (vor allem Bekleidung) konzentrieren, die starkes Wachstum versprechen würden.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Sektor-Einschätzung "neutral", bewertet die adidas-Aktie jedoch mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 180,00. (Analyse vom 30.12.2016)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:148,80 EUR +0,57% (30.12.2016, 11:27)