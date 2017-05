Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

169,799 EUR -1,42% (22.05.2017, 11:54)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (22.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie dürfte sich relativ schnell erholen - adidas hat die beste PR - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der Aktienprofi verweise darauf, dass der deutsche Meister Bayern München, der italienische Meister Juventus Turin und der spanische Meister Real Madrid von adidas bekleidet würden. Das sei die beste PR für adidas. Es sei also durchaus davon auszugehen, dass die Geschäfte für adidas weiterhin gut laufen würden. Die adidas-Aktie dürfte sich relativ schnell erholen, zumal, da der langfristige Trend weiter aufwärts zeige und noch eine ganze Ecke entfernt sei.Man muss sich bei der adidas-Aktie keine großen Sorgen machen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.05.2017)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:169,40 EUR -1,80% (22.05.2017, 11:42)