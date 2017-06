Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

168,176 EUR -0,19% (07.06.2017, 10:31)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (07.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie bleibt ein Leckerbissen! ChartanalyseEiner der stärksten Zugpferde aus dem DAX-Index adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) scheint nach einem finalen Hoch Anfang Mai an seine Grenzen gestoßen zu sein und hat sich bereits ein gutes Stück weit von den Jahreshochs entfernt - charttechnisch bleibt die Aktie aber weiterhin ein Leckerbissen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Ausbruch der Kursnotierungen über eine langfristige Trendkanalbegrenzung im April letzten Jahres habe sich die Rally in dem Wertpapier von adidas noch einmal beschleunigt und bis Anfang Mai auf ein Verlaufshoch von 188,95 Euro aufwärts geführt. Dabei hätten Marktteilnehmer kurzfristig sogar einen Sekundärtrend etabliert, der noch viel steiler sei als der übergeordnete Trendkanal seit Oktober 2014. Diesen scheine die adidas-Aktie aber mit dem gestrigen Kursabschlag wieder verlassen zu haben, weitere Rücksetzer auf die nächsten Unterstützungsmarken seien kurzfristig unausweichlich und dürften den stark überkauften Zustand etwas abbauen.Dieser Rückläufer biete auf der anderen Seite jedoch auch eine hervorragende Gelegenheit auf einem günstigeren Kursniveau sich wieder einzukaufen, oder aber kurzfristige Short-Positionen einzugehen. Übergeordnet bleibt das bullische Chartbild nämlich weiter erhalten, sodass kurzfristig eine reguläre Konsolidierung abgespielt wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.06.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:168,10 EUR -0,39% (07.06.2017, 10:22)