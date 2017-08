Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (28.08.2017/ac/a/d)



Der genauere Blick auf den Chart der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) verheißt in einer ohnehin saisonal schwierigen Jahreszeit an der Börse nichts Gutes, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Anfang August und einem Hoch bei 202,10 Euro würden sich die Notierungen auf dem Rückweg befinden. Ihr erster Versuch, die runde Zahl von 200 Euro nicht nur intraday zu überschreiten, sei an einem Schlusskurs bei 199,95 Euro gescheitert. Seitdem würden sich die Anleger aus dem Wert zurückziehen. Mit dem Unterschreiten des zuvor markanten Hochs bei 188,95 Euro habe sich auf dem Weg nach unten ein nächster bedeutender Schritt ergeben. Innerhalb des aktuell zwischen 158,40 und 206,20 Euro verlaufenden Aufwärtstrends könne sich daraus Potenzial bis zur Unterseite um dann 165 Euro ableiten.Neben der charttechnisch eingetrübten Lage habe sich auch adidas-Chef Kasper Rorsted bereits am Freitag vorsichtiger über die weiteren Aussichten beim zweitgrößten Sportartikel-Hersteller der Welt geäußert. Zwar rechne adidas 2017 noch einmal mit einem Rekordjahr, die mittelfristigen Ziele seien aber bereits niedriger festgelegt worden. Ebenso habe Rorsted davor gewarnt, dass es naiv sei, die aktuelle Dynamik fortschreiben zu wollen. Er habe die Anleger bereits darauf eingestimmt, dass es auch wieder Jahre geben könne, die schlechter verlaufen würden.