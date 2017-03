Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,25 EUR +1,37% (09.03.2017, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,799 EUR +1,92% (09.03.2017, 12:33)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (09.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: The trend is your friend - Stopp auf 143 Euro nachziehen! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Zahlen und der Ausblick der adidas Group AG hätten laut dem Aktienprofi sogar die Hoffnungen der größten Optimisten übertroffen. adidas gehe von einem Gewinnwachstum im Schnitt zwischen 20% und 22% bis 2010 aus. Man habe auch die Dividende erhöht.Die adidas-Aktie sei dann durch die Decke gegangen, so der Börsenexperte. Die Frage laute nun, wie weit es noch so gehen könne. Es gelte aktuell bei der adidas-Aktie: "The trend is your friend".Anleger sollten bei der adidas-Aktie dabeibleiben und den Stopp auf 143 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: