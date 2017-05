Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,65 EUR +0,46% (18.05.2017, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,799 EUR +1,39% (18.05.2017, 16:51)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (18.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der deutsche Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) präsentierte mit den jüngsten Unternehmensergebnissen wieder gute Zahlen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Sowohl Umsatz als auch Gewinn seien deutlich über die Erwartungen im ersten Quartal angestiegen. Der Umsatz des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers sei im ersten Quartal um 19 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro (vgl. mit dem ersten Quartal 2016) gestiegen, der Gewinn sei um knapp 30 Prozent auf 455 Millionen Euro geklettert.Diese positiven Ergebnisse kämen unter anderem auch durch die Wachstumsschübe aus den USA und China, wo der Umsatz um knapp ein Drittel habe zulegen können. Dementsprechend zufrieden habe sich auch Vorstandsvorsitzender Kasper Rorsted gezeigt. "Unsere wichtigsten Marken - adidas und Reebok - sowie alle unsere bedeutenden Märkte haben zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt", so Rorsted. Zusätzlich komme adidas bei der Bereinigung des Produktportfolios voran. Jüngstes Beispiel hierfür sei die Abspaltung vom defizitären Golfausrüstergeschäft. Künftig würden in dieser Sparte nur noch Golfkleidung und -schuhe hergestellt.Im Gegensatz zu Nike habe adidas Probleme, Schuhe zum Listenpreis zu verkaufen. Nike, der weltweit größte Sportartikelhersteller, schaffe es jeden zweiten Schuh zum vollen Preis zu verkaufen. Bei adidas würden 60 Prozent der Schuhe unter Listenpreis abgegeben.In Deutschland experimentiere adidas derzeit mit einer so genannten "Speedfactory", in welcher pro Jahr vollautomatisch etwa eine Million Paar Schuhe hergestellt werden solle. Ziel sei es, die Distribution von Schuhen zu beschleunigen, etwa um Modelle, die überraschend gut laufen würden, binnen weniger Tage in allen Geschäften vorrätig zu haben und damit Kunden schneller bedienen zu können.Aktuell stehe der Kurs der adidas-Aktie bei EUR 174,89 (Stand 17. Mai 2017). Analysten von Bloomberg würden das 12-Monats-Kursziel auf EUR 184,13 EUR setzen. 17 Analysten würden auf "buy", 20 auf "hold" und sechs auf "sell" setzen. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.