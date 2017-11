Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (15.11.2017/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der Landesbank Baden-Württemberg:Achim Wittmann, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem Kursziel von 205 Euro für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) fest.adidas habe auf der Umsatzebene im dritten Quartal etwas an Schwung verloren. Der Gewinnausweis sei dagegen unerwartet hoch ausgefallen. Währungsbereinigt habe adidas seine Erlöse im dritten Quartal um 12% auf 5,7 Mrd. EUR gesteigert. Nordamerika (+23%), China (+28%) und eCommerce (+39%) würden weiterhin die wesentlichen Wachstumstreiber darstellen. In Europa habe sich das Wachstum im dritten Quartal allerdings auf +7% (9,6% in Q1; 19,0% in Q2) abgeschwächt.Für das Schlussquartal erwarte Konzernchef Rorsted jedoch bereits wieder ein deutlich dynamischeres Wachstum. Das operative Ergebnis habe im dritten Quartal mit 795 Mio. EUR (Marge: +14,0%) deutlich über den Markterwartungen gelegen, was insbesondere auf einen besseren Preis- und Produktmix zurückzuführen sei. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen habe um 35% auf 549 Mio. EUR zugenommen.adidas habe seine nach dem zweiten Quartal angehobenen Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigt. So erwarte das Unternehmen, dass der Umsatz im Jahr 2017 währungsbereinigt zwischen 17% und 19% steigen werde. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen werde sich den Prognosen zufolge um 26% bis 28% auf 1,36 Mrd. EUR bis 1,39 Mrd. EUR erhöhen.Achim Wittmann, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, stuft die adidas-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das größte längerfristige Risiko für die weitere Geschäftsentwicklung stelle das konjunkturelle Umfeld dar. Darüber hinaus könnten Korruptionsvorwürfe in den USA für eine temporäre Belastung des Sentiments sorgen. (Analyse vom 15.11.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: