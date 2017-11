Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

176,676 EUR -0,18% (10.11.2017, 09:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (10.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Unter 180 EUR müssten Anleger von einem kleinen Doppeltop bei der adidas-Aktie ausgehen. Doch der Reihe nach: Lange Zeit sei das Papier von einem Rekord zum nächsten geeilt. Doch seit Anfang August gerate die Rally ins Stocken. Nach dem Bruch des seit November 2016 bestehenden Haussetrends (akt. bei 186,81 EUR) sei gestern ein weiterer wichtiger charttechnischer Rückzugsbereich gefallen. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 181,55 EUR) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 180 EUR. Der Druck auf das Papier dürfte in den nächsten Wochen hoch bleiben, denn der MACD sei aktuell "short" positioniert und auch die Relative Stärke nach Levy sei jüngst unter ihren Schwellenwert von 1 zurückgefallen.Aufgrund der negativen Weichenstellung müssten Investoren von einer abgeschlossenen oberen Umkehr ausgehen, die ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 20 EUR bereithalte. Damit rücke auch ein Wiedersehen mit dem Tief vom Juni bei 163,45 EUR wieder auf die Agenda. Vor diesem Hintergrund könnten Anleger neue Short-Positionen in Erwägung ziehen, die auf Basis der o. g. ehemaligen Kumulationsunterstützung engmaschig abgesichert werden sollten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:176,25 EUR +0,43% (10.11.2017, 09:19)