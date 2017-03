Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (13.03.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Magische Gewinngrenze geknackt! AktienanalyseWim Weimer von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das nenne man mal einen Einstand. Gleich bei seiner ersten Bilanzvorlage präsentiere der neue adidas-Chef Kasper Rorsted ein Rekordergebnis. Im vergangenen Jahr habe die Marke mit den drei Streifen ihren Umsatz um 18 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro steigern können. Der Gewinn sei regelrecht explodiert und habe ein Plus von 41 Prozent auf 1,019 Milliarden Euro verzeichnet. Angesichts dieser beeindruckenden Zahlen habe die adidas-Aktie am Mittwoch in der Spitze um neun Prozent zugelegt, und habe ihr Allzeithoch bei 174,50 Euro gefeiert.Ähnlich erfolgreich solle es nun auch weitergehen. Für 2017 rechne Rorsted mit einem Umsatzplus von bis zu 13 Prozent, während der Gewinn um ein Fünftel auf 1,225 Milliarden Euro anwachsen solle. Bis 2020 sollten die Einnahmen jährlich um zehn bis zwölf Prozent klettern und der Gewinn im Bereich von 20 bis 22 Prozent gesteigert werden. "Wir sind ein Wachstumsunternehmen in einem Wachstumsmarkt. Und jetzt ist es an der Zeit, unsere Ziele für 2020 anzuheben", erkläre der 55-jährige Däne die ambitionierten Ziele seines Unternehmens. Bisher habe adidas bis 2020 mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und einem Gewinnplus von 15 Prozent pro Jahr gerechnet.Trotz dieser Aussichten halte sich die Begeisterung der Analysten in Grenzen. Nur rund ein Drittel der Experten rate zum Kauf des Papiers. Jeder sechste Analyst empfehle sogar, sich von der adidas-Aktie zu trennen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr habe sich die Hälfte für einen Kauf ausgesprochen, während nur jeder Zehnte für einen Verkauf plädiert habe. adidas habe mit dem Fluch der guten Tat zu kämpfen. Die adidas-Aktie sei inzwischen so hoch bewertet, dass ihr von vielerlei Seiten eine Steigerung kaum noch zugetraut werde. Das geschätzte Kurs/Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr betrage beinahe 26, für 2018 liege es bei über 21. Nike - obwohl Branchenprimus - weise für dieses Jahr einen Wert von 21 und fürs kommende einen von 18,5 aus. Das Risiko in adidas zu investieren sei also trotz aller Positivschlagzeilen und Zukunftsambitionen hoch.Börsenplätze adidas-Aktie: