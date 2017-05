Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

175,099 EUR +1,56% (18.05.2017, 09:14)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (18.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Korrektur im Abwärtstrend kündigt sich an - Chartanalyseadidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der in den letzten zwölf Monaten am besten gelaufenen Werte im DAX, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe die Aktie ein Plus von mehr als 60 Prozent eingesammelt und Anfang Mai bei 188,95 Euro das letzte von zahlreichen Allzeithochs erreicht. Doch könnte der Markt an einem Punkt angelangt sein, wo Anleger kalte Füße bekommen und ihre in den letzten Wochen und Monaten erzielten Gewinne lieber mitnehmen würden. Nachdem der DAX gestern mit einem Minus von 1,4 Prozent geschlossen habe, hätten sich weitere Verluste im späten Handel abgezeichnet. Ausgelöst worden sei der Abverkauf natürlich durch denjenigen, der seit Anfang November auch die Phase steigender Kurse begründet habe. Die schier nicht enden wollenden Berichte über das politische Fehlverhalten des US-Präsidenten würden für Unsicherheit unter den Anlegern sorgen. Bei adidas gebe es nun angesichts der aufgelaufenen Gewinne bei Gewitter viele Schäfchen ins Trockenen zu bringen.Auch der Konzern selbst habe die Anleger mit der Meldung über den Verkauf der Golf-Marken nicht vollends überzeugen können. Im Chart lasse sich seit August 2015 für die adidas-Aktie ein Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 145 und 193 Euro beschrieben werden könne. Mit dem Hoch bei 188,95 Euro habe sie die obere Begrenzung der ansteigenden Tendenz erreicht und das zum zweiten Mal, nachdem sie Mitte März schon einmal daran angestoßen und zurückgeprallt sei. Mit dem Unterschreiten des Zwischentiefs von Anfang April um 175 Euro habe sich die Situation nun jedoch deutlicher eingetrübt, was die Aktie weiter in Richtung der Unterseite des Aufwärtstrends um dann 150 Euro fallen lassen könnte. Eine Absicherung bietet sich entsprechend über dem Zwischentief an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.05.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:173,85 EUR -1,92% (17.05.2017, 17:35)