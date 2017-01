Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Die Erfolgsstory dürfte auch 2017 weitergehen - AktienanalyseWim Weimer, Redakteur der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sportartikelausrüsters adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach habe ein regelrechtes Kursfeuerwerk abgebrannt und habe um mehr als 60 Prozent zugelegt. Wäre adidas im dritten Quartal nicht ein wenig die Puste ausgegangen, hätte diese ohnehin schon eindrucksvolle Zahl noch getoppt werden können - bis zur Jahreshälfte habe das Plus sensationelle 43 Prozent betragen. adidas habe die neue Rekordmarke von 160 Euro im Oktober erreicht. Blicke man auf den langfristigen Trend bei der Marke mit den drei Streifen, falle auf, dass der Werbeslogan von Puma "forever faster" eigentlich eher zum großen Konkurrenten passe. Denn das Tempo, mit dem das adidas-Papier wachse, suche seinesgleichen: In den vergangenen beiden Jahren habe sich der Kurs beinahe verdreifacht!Nun liege es an dem neuen dänischen CEO Kasper Rorsted, der am 1. Oktober den langjährigen adidas-Chef Herbert Hainer an der Konzernspitze abgelöst habe, die Erfolgsstory weiterzuschreiben. Offenbar würden die Anleger das dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Henkel durchaus zutrauen. Der zwölfprozentige Kurssprung des adidas-Papiers im Frühjahr kurz nach Bekanntgabe seines Wechsels dürfe als Indiz dafür gedeutet werden. Rorsted, Sohn eines Wirtschaftsprofessors, gelte in der Branche als ehrgeiziger Rendite-Optimierer mit ausgeprägtem Führungsgeschick. Bei Henkel sei ihm in seinen acht Jahren an der Konzernspitze das Kunststück gelungen, den Börsenwert mehr als zu verdreifachen. Dabei habe er den Fokus auf Effizienz und Gewinn gelegt. Die adidas-Aktionäre würden sich erhoffen, dass er die Profitabilität des weltweit bekannten Sportartikelherstellers steigern könne. "Ich will in allererster Linie Marktanteile gewinnen und die Marge steigern", kündige der neue adidas-Chef an.Investitionen in die langfristige Entwicklung neuer Marken und Märkte sollten dabei allerdings nicht vernachlässigt werden. Rorsted habe es sich zum Ziel erklärt, in den kommenden Jahren das Geschäft in Nordamerika anzukurbeln, das Talent-Management zu verbessern sowie die Digitalisierung voranzutreiben. Gerade letztgenannter Punkt berge aufgrund der neuen Fitnessbewegung viel Potenzial. Dieses sei bei adidas lange Zeit unterschätzt worden. Mit Rorsted verfüge die Marke mit den drei Streifen jetzt aber über einen CEO, der als Spezialist auf diesem Gebiet gelte, da er einst seine Managerkarriere in der IT-Branche begonnen habe und ins Silicon Valley gut vernetzt sei. adidas greife auf diesem Gebiet nun mit der Plattform miCoach und dem Zukauf des österreichischen Fitness-Startups Runtastic für 240 Millionen Euro an. miCoach biete eine umfassende digitale Trainingsbegleitung: vom Fitnessarmband bis zum Fußball, der Rückmeldung zu Schussgeschwindigkeit und -technik geben könne. Zudem nutze adidas vermehrt die sozialen Netzwerke, um mit den Fans der Marke intensiver in Kontakt zu treten. So dürften diese beispielsweise bei der Trikotgestaltung von Fußballteams mitwirken.Der große DAX-Gewinner komme also nicht nur bei den Aktionären, sondern auch bei den Experten gut an. Ob sich das Papier allerdings auch in 2017 weiterhin so rasant entwickeln könne, bleibe fraglich. Schließlich habe die Aktie eine unvergleichbare Aufwärtsrally hinter sich, die auch dadurch begünstigt worden sei, dass 2016 ein absolutes Sportjahr mit Großereignissen wie der Fußball-EM in Frankreich sowie den Olympischen Spielen in Brasilien gewesen sei. Dennoch dürfte die Erfolgsstory auch 2017 weitergehen. Die Zeichen bei adidas stehen nach wie vor klar auf Angriff, so Wim Weimer, Redakteur der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 02.01.2016)Börsenplätze adidas-Aktie: