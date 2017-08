Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

187,891 EUR -0,75% (21.08.2017, 22:25)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (22.08.2017/ac/a/d)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller adidas liege seit einiger Zeit wieder deutlich im Trend: Im Zeitraum zwischen April und Juli sei es dem bayerischen Kleidungs- und Schuhhersteller gelungen, seinen Umsatz auf fünf Milliarden Euro zu steigern, ein Anstieg um 20 Prozent. Der Gewinn im laufenden Geschäft sei um über 15 Prozent auf 347 Millionen Euro angestiegen. Insbesondere modische Kategorien wie adidas Originals und Retro-Designs der Fitness-Tochter Reebok, sowie Lauf-Artikel aus dem Segment Running hätten im zweiten Quartal vermehrt Absatz bei den Kunden gefunden.Die positiven Zahlen hätten sich natürlich auch positiv auf den Kurs der adidas-Aktie ausgewirkt: Anfang August habe das Wertpapier seinen bislang höchsten Wert erreicht und die 200-Euro-Marke geknackt. Und es sei noch längst kein Ende in Sicht: Laut vieler Experten sei bei adidas noch deutlich Luft nach oben. Vor allem der noch immer nicht abebbende Trend zu Athleisure, also Sportkleidung die im Alltag getragen werde, sowie erste Vorbestellungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, würden die Umsätze für das zweite Halbjahr 2017 noch deutlich ankurbeln. Konzernchef Kasper Rorsted habe die Prognose für das Gesamtjahr 2017 prompt angehoben: Es werde nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 17 bis 19 Prozent erwartet, der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft solle sogar um 26 bis 28 Prozent steigen. Kein Wunder also, dass viele Analysten der Aktie trotz einem bereits sehr hohen Kurs, den Kauf der Adidas-Aktie weiterhin empfehlen würden. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux erwarte für den Rest des Jahres eine Kurszunahme von zehn Prozent auf 220 Euro und rate zum Kauf der Aktie.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:187,75 EUR -0,79% (21.08.2017, 17:35)