Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (15.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Zurich Insurance Group bestätige, bezüglich finanzieller Ziele auf Kurs zu sein, d. h. Eigenkapitalrendite auf Basis des op. Gewinns von über 12%, Cash-Generierung von über USD 9,5 Mrd. für 2017-19, eine Solvabilitätskoeffizient-Zielspanne von 100 bis 120% (136% 9M17) sowie Kosteneinsparungen von USD 1,5 Mrd. während desselben Zeitraums, wobei USD 550 Mio. in H1/2017 erreicht wurden und USD 700 Mio. in GJ 2017 erreicht werden sollten. ZIG organisiere in London von 10 bis 17 Uhr einen Kapitalmarkttag, an dem Einblicke in alle geografischen Regionen gegeben werden sollten, einschließlich Farmers, Bankverteilung und eines Updates bezüglich Finanzen. Das Präsentationspaket könne ab 10 Uhr (11 Uhr MEZ) eingesehen werden.Der Investorentag und die Präsentationen sollten die zugrunde liegenden Verbesserungen mit einer potenziellen Preisfestigung im Nichtlebenbereich bestätigen. Basierend auf einer soliden Bilanz und gepaart mit anhaltenden Bemühungen sehe sich die Gruppe in der Lage, die Kapitalrückzahlung an die Aktionäre im Laufe der Zeit zu erhöhen. Angesichts der Bestätigung der finanziellen Ziele erwarte der Analyst weiterhin eine Dividende für GJ 2017E von CHF 17,00, was einer guten Rendite von 5,7% entspreche. Die Aktie werde zum 1,36fachen Buchwert und zur 12,5fachen EPS-Prognose für GJ 2018E gehandelt.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 300,00. (Analyse vom 15.11.2017)