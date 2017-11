Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (09.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum "hold" für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Die Nichtleben-Prämien seien in 9M17 um 2% auf USD 25,35 Mrd. zurückgegangen. Das sei etwas besser, als der Analyst erwartet habe, mit einem Wachstum von 11% in LatAm und 5% in APAC einschließlich der Akquisition der Reiseversicherung Cover-More. Stagnierende Entwicklung in Nordamerika mit anhaltendem Re-Underwriting im Bereich Gewerbeversicherungen; Europa -7% (bzw. -2% bereinigt um Veräußerungen). Farmers Exchanges zeige moderates Wachstum um 1% und liege damit knapp unter der Analysten-Prognose.Der Durchschnittspreis sei dank Europa um moderate 1% gestiegen, in Nordamerika jedoch unverändert geblieben. Nach Ansicht des Analysten passe das nicht zur zugrunde liegenden Inflation der Ansprüche. Infolge der jüngsten Naturkatastrophenschäden, die die Gruppe mit USD 700 Mio. vor und CHF 620 Mio. nach Steuern beziffere, werde ein Anstieg der Preise erwartet.Das Neugeschäft im Leben-Bereich stagniere und bleibe hinter den Erwartungen zurück, doch die um 2% gestiegene Neugeschäftsmarge von 23.2% klinge gut.Die Z-ECM-Solvenz sei mit 136% sehr gut, etwas besser als erwartet und deutlich über dem Zielbereich von 100 bis 120%, was die Markterwartungen bezüglich der Kapitalbewirtschaftung beflügeln könnte.Der Analyst glaube weiterhin, dass sich ZIG in einer eher schwierigen Situation befinde, da der Re-Underwriting-Prozess die Wachstumsaussichten reduziere und Kostensparen zu einer noch größeren Aufgabe werde. Die Preisgestaltung bleibe moderat und decke die Anspruchsinflation nicht ab. Mögliche regionale Preiserhöhungen könnten zumindest das Bild in Nordamerika verbessern. Basierend auf einer gesunden Solvenzposition sei ZIG gut auf Kurs, die erwartete DPS von CHF 17,0 zu bezahlen. Die Aktie werde zum 1,48fachen Buchwert und zur 12,7fachen EPS-Prognose für GJ 2018E gehandelt.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 290 gesehen. (Analyse vom 09.11.2017)