Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ruf nach Reformen in der Euro-Zone ist in aller Munde, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank.Sie seien die Lösung für Wachstumsschwäche, hohe Arbeitslosigkeit und steigende Schuldenquoten. Über den Inhalt der Reformen scheine grundsätzlich Konsens zu bestehen. So sollte die Wirtschaft flexibler sein, z. B. durch Abbau von Bürokratie, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Öffnung der Wirtschaft zu globalen Märkten. Eine Verbesserung bzw. ein Überschuss der Leistungsbilanz werde häufig als Hinweis auf eine Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes interpretiert. Ein Überschuss gelte als Indiz für erfolgreiche Reformen. Nach diesem Maßstab stehe die Euro-Zone, die seit 2012 einen merklichen Leistungsbilanzüberschuss aufweisen könne, insgesamt relativ gut da.Die Schuldenquote in der Euro-Zone steige zwar seit fast zehn Jahren, aber jetzt scheine die Wende möglich - wozu in großem Maße die EZB beigetragen habe. Denn ihre Politik senke nicht nur die Zinslast, sondern stütze auch das nominale BIP-Wachstum. Das bedeute eine Entlastung und die Möglichkeit, einen Überschuss der Primärbilanz (Staatseinnahmen minus Ausgaben ohne Zinszahlungen) zu erreichen. Zudem sollte die Zinslast auf Sicht sinken, da die aktuellen Renditen weit unter der effektiven Zinsrate der Staaten lägen. Jedoch sehe Deutschland diese Entwicklung eher kritisch, da die EZB mit ihrer Zinspolitik den Reformdruck lähme.Ob hohe Zinsen und Spardruck ein effektives Mittel seien, Länder auf Reformkurs zu bringen, sei angesichts des systematischen Risikos einer solchen Politik für die Euro-Zone eher zweifelhaft. So sei es nicht die EZB, die Reformen verhindere, sondern es seien fehlende Reformen der Euro-Zone, die einen Zinsanstieg verhindern würden. Doch warum sei es so schwer, Reformen umzusetzen? Das könnte daran liegen, dass EU-Mitgliedsländer trotz Stabilitätspakt immer noch eine unterschiedliche Sichtweise hätten, nicht nur über die Rolle der Geld - und Wirtschaftspolitik, sondern auch über Eigenverantwortung und Solidarität.Die Finanzkrise habe durch den konjunkturellen Einbruch und den daraus resultierenden Konsolidierungs- und Reformdruck die grundsätzliche Uneinigkeit über die Wirtschaftspolitik sichtbar gemacht. Vereinbarte Defizitziele würden nur schwer und durch eigene Anstrengungen erst gar nicht erreicht. Zudem werde die Rolle der EZB und deren Rettungsmechanismen unterschiedlich beurteilt, und regionale Wahlen würden sich oftmals als eine Abstimmung über die Zustimmung zu EU-Regeln entwickeln. Doch Krisenzeiten könnten auch Phasen des Neuanfangs sein und das Verhalten in Folge der Krisenerfahrung verändern.Angesichts der gegensätzlichen Meinungen über die wirtschaftspolitische Ordnung in der Euro-Zone scheine eine homogene Interessensgemeinschaft, die zu einer "Vollendung" der Euro-Zone mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung führe, nur mit anhaltend hohem Wachstum erreichbar zu sein. Doch solch eine Harmonie wäre trügerisch, da mit anhaltendem Wachstum nicht zu rechnen sei. Und dennoch gebe man sich - ohne schwierige Entscheidungen und Reformen treffen zu müssen - weiterhin den Anschein eigenverantwortlichen Handelns. So möge aktuell durch die konjunkturelle Erholung ein Interessenkonsens vieler Euro-Staaten bestehen; die Gegensätze insbesondere zwischen Deutschland und den anderen großen EuroLändern über die Themen Haftung, Gemeinschaft und Wirtschaftspolitik scheinen jedoch grundsätzlich weiter zu existieren.Umso überraschender sei es, dass die EU-Kommission in ihrem jüngsten Dokument zur Stärkung der EU ein höheres Maß an Solidarität, Lastenteilung des Risikos und der Verantwortung fordere und sich dementsprechend für eine Banken-, Kapitalmarkt- und Fiskalunion ausspreche. Werde hier der zweite vor dem ersten Schritt getan? EZB-Präsident Draghi habe jüngst vor dem EU-Parlament betont, dass sich die Probleme der Euro-Zone vor allem aus der noch nicht vollendeten Währungsunion ergeben würden. Doch scheine es nicht eher an dem unterschiedlichen Bild der EU-Mitgliedsstaaten über eine vollendete Union zu liegen?