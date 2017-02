Börse Frankfurt-Aktienkurs Zehnder-Aktie:

31,869 EUR -1,34% (27.02.2017, 08:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zehnder-Aktie:

34,80 CHF +1,46% (27.02.2017, 09:56)



ISIN Zehnder-Aktie:

CH0276534614



WKN Zehnder-Aktie:

A1JD2C



Ticker-Symbol Zehnder-Aktie:

ZEH2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zehnder-Aktie:

ZEHN



Kurzprofil Zehnder Group:



Die Zehnder Group AG (ISIN: CH0276534614, WKN: A1JD2C, Ticker-Symbol: ZEH2, SIX Swiss Ex: ZEHN) ist ein internationaler Anbieter von energieeffizienten, gesunden und komfortablen Raumklimalösungen.



Die Zehnder Group ist eine erfolgreiche internationale Gruppe mit starker Familienbindung und Hauptsitz in der Schweiz. Ihre Marken stehen für Innovation, Design und Zuverlässigkeit. Die Zehnder Group AG schafft für ihre Haupt-Anspruchsgruppen - Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre - nachhaltige Werte und handelt dabei nach ethischen Grundsätzen. (27.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zehnder-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein Anlagevotum für die Zehnder-Aktie (ISIN: CH0276534614, WKN: A1JD2C, Ticker-Symbol: ZEH2, SIX Swiss Ex: ZEHN).Das Segment in Europa sei rückläufig gewesen (-1% org). Während DEU, NL, IT, BEL und POL ein Plus verzeichnet hätten, sei die Nachfrage bei Zehnder nach Radiatoren in FR rückläufig gewesen und britische Kunden seien zu günstigeren Modellen wegen der GBP-Abwertung gewechselt. In China habe das Wachstum im Lüftungsgeschäft das Geschäft mit Radiatoren mehr als ausgeglichen. Die Bauindustrie in Nordamerika habe Zeichen des Wachstums gezeigt.Zehnder habe zusätzliche Einmaleffekte präsentiert, die das EBIT beeinträchtigt hätten, d.h. 1) zusätzliche vollständig im Geschäftsjahr 2016 eingerechnete Restrukturierungskosten (EUR -12,0 Mio.), die zwar neu, aber nicht völlig unerwartet seien, und 2) Einnahmen durch den Verkauf eine alten Fabrik in China (EUR 40,3 Mio.). Dies habe zu einem leicht geringer als erwarteten berichteten EBIT und einem leicht höheren ber. EBIT geführt. Allgemein habe Zehnder unter der größeren Nachfrage bei günstigeren Modellen, der unzureichenden Kapazitätsauslastung in den Radiatorenfabriken und der GBP-Abwertung gelitten. Das Unternehmen führe zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität ein.Kein quantitativer Ausblick: Zehnder erkenne schwierige Märkte und Preisdruck, aber sei zuversichtlich bezüglich des Lüftungsgeschäfts. Im Geschäftsjahr 2017 dürften weitere Restrukturierungsmaßnahmen erfolgen.Zu diesem Zeitpunkt halten Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, daher an seinem "hold"-Rating für die Zehnder-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 37. (Analyse vom 27.02.2017)Börsenplätze Zehnder-Aktie: