Börse Frankfurt-Aktienkurs Zehnder-Aktie:

31,901 EUR -2,88% (06.03.2017, 09:20)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zehnder-Aktie:

34,45 CHF -2,41% (06.03.2017, 10:51)



ISIN Zehnder-Aktie:

CH0276534614



WKN Zehnder-Aktie:

A1JD2C



Ticker-Symbol Zehnder-Aktie:

ZEH2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zehnder-Aktie:

ZEHN



Kurzprofil Zehnder Group:



Die Zehnder Group AG (ISIN: CH0276534614, WKN: A1JD2C, Ticker-Symbol: ZEH2, SIX Swiss Ex: ZEHN) ist ein internationaler Anbieter von energieeffizienten, gesunden und komfortablen Raumklimalösungen.



Die Zehnder Group ist eine erfolgreiche internationale Gruppe mit starker Familienbindung und Hauptsitz in der Schweiz. Ihre Marken stehen für Innovation, Design und Zuverlässigkeit. Die Zehnder Group AG schafft für ihre Haupt-Anspruchsgruppen - Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre - nachhaltige Werte und handelt dabei nach ethischen Grundsätzen. (06.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zehnder-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Zehnder-Aktie (ISIN: CH0276534614, WKN: A1JD2C, Ticker-Symbol: ZEH2, SIX Swiss Ex: ZEHN) von CHF 37 auf CHF 36.Ein Jahr zum Vergessen: Im Geschäftsjahr 2016 sei die bereinigte EBIT-Marge von Zehnder von 5,1% im Geschäftsjahr 2015 auf enttäuschende 2,8% gesunken. Die Gründe dafür lägen hauptsächlich bei der sinkenden Nachfrage nach Radiatoren in Frankreich, dem Wechsel hin zu günstigeren Radiatoren, den negativen Auswirkungen durch den schwachen GBP und höheren IT-Kosten.Management mit begrenztem Optimismus für das Geschäftsjahr 2017: An der Analystenpräsentation vom letzten Freitag in Zürich habe das Management die Hoffnung ausgedrückt, dass sich die Margen im aktuellen Jahr erholen würden. Von der Zuversicht, dass sich die Märke erheblich verbessern würden, sei jedoch nichts zu spüren gewesen. Das Radiatorengeschäft dürfte wegen des anhaltenden strukturellen Rückgangs des Markts und steigender Stahlpreise, die das Unternehmen nur mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten weitergeben könne, unter Druck bleiben. Doch das Lüftungsgeschäft ziele auf weiteres Wachstum ab.Selektive Restrukturierungen initiiert: Um die Kostenstruktur des angeschlagenen Radiatorengeschäfts zu verbessern, habe Zehnder die Produktion von Yucca-Badezimmerradiatoren von Lahr (Deutschland) nach Boleslawiec (Polen) verlagert. Das Verwaltungs- und Vertriebsbüro in Täby (Schweden) werde geschlossen und in den Produktionsstandort in Motala (Schweden) integriert.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält daher an seinem "hold"-Rating für die Zehnder-Aktie fest und aktualisiert sein Kursziel (neu: CHF 36, zuvor: CHF 37). (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze Zehnder-Aktie: